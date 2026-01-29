تعليم الشرقية: تفوق طالبين بالدورة الخامسة بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

18 حجم الخط

هنأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالبين إياد عمر أحمد محمود بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين تأسيس عسكري التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وياسين أحمد ممدوح بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الشهيد العقيد أحمد جابر نصار التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك لحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدورة الخامسة من مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة.

تخطيط علمى ودعم التواصل مع الطلاب

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالغ اعتزازه وفخره بهذا التفوق المشرف مضيفا أن ما تحقق هو ثمرة تخطيط علمي ومتابعة جادة ودعم متواصل للطلاب المتميزين وبث روح الطموح والعزيمة لديهم، وأشار إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في دعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

المنافسات المحلية والدولية

وأشاد رمضان بجهود إدارات شرق الزقازيق التعليمية وبالطالبين الفائزين لما قدماه من نموذج مشرف في التميز والابتكار ورفع اسم التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عاليًا في المنافسات المحلية والعربية.

المهندس حازم الأشموني

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بملف التعليم وحرص وزارة التربية والتعليم على دعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي ويسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ودعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

