طريقة عمل كيكة اللوز الهشة، مذاق مميز وفوائد غذائية في قالب واحد

طريقة عمل كيكة اللوز الهشة، واحدة من أشهر أنواع الكيك التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، فهي ليست مجرد حلوى تُقدَّم مع الشاي أو القهوة، بل وصفة أنيقة تناسب العزائم والمناسبات الخاصة، كما أنها خيار مثالي لمحبي الحلويات الخفيفة غير الثقيلة على المعدة.





يتميز اللوز المستخدم في هذه الكيكة بنكهته العطرية وقوامه الذي يمنح الكيك هشاشة واضحة وملمسًا ناعمًا يذوب في الفم.



تعتمد كيكة اللوز الهشة على مكونات بسيطة ومتوفرة، لكن سر نجاحها الحقيقي يكمن في طريقة التحضير الدقيقة واحترام نسب المكونات، خاصة فيما يتعلق بالدهون والبيض وطريقة الخفق.





مكونات كيكة اللوز الهشة

لتحضير كيكة لوز ناجحة وهشة، نحتاج إلى:

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 كوب لوز مطحون ناعم (ويُفضَّل تحميصه تحميصًا خفيفًا قبل الطحن)

¾ كوب سكر بودرة منخول

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب زبدة طرية غير مملحة

½ كوب زيت نباتي خفيف

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

¼ كوب حليب (اختياري حسب كثافة الخليط)

للتزيين (اختياري):

سكر بودرة

شرائح لوز محمصة

صوص عسل أو شوكولاتة بيضاء

كيكة اللوز

طريقة عمل كيكة اللوز الهشة خطوة بخطوة

تحضير الفرن والقالب

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية، ويُدهن قالب الكيك بالزبدة ثم يُرش بالقليل من الدقيق أو يُبطن بورق الزبدة لضمان عدم التصاق الكيكة.

خفق الزبدة والسكر

في وعاء عميق، تُخفق الزبدة الطرية مع السكر البودرة باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي فاتح اللون، وهذه الخطوة أساسية للحصول على هشاشة الكيك.

إضافة البيض والفانيليا

يُضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق الجيد بعد كل بيضة، ثم تُضاف الفانيليا ويُستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط تمامًا.

دمج الزيت

يُضاف الزيت تدريجيًا مع الخفق على سرعة منخفضة، فالزيت يساعد على الحفاظ على رطوبة الكيك لفترة أطول ويمنحها قوامًا ناعمًا.

خلط المكونات الجافة

في وعاء آخر، يُخلط الدقيق مع اللوز المطحون والبيكنج باودر ورشة الملح، ثم يُنخل الخليط لضمان توزيعه بشكل متساوٍ داخل الكيك.

دمج الجاف مع السائل

تُضاف المكونات الجافة إلى الخليط السائل على دفعات، مع التقليب الخفيف باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي، ويُضاف الحليب عند الحاجة للوصول إلى قوام متوسط ليس سائلًا ولا كثيفًا.

الخبز

يُصب الخليط في القالب ويُسوّى السطح، ثم يُدخل الفرن لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة، مع اختبار النضج بعود خشبي يخرج نظيفًا من منتصف الكيك.

التبريد والتقديم

تُترك الكيكة لتبرد داخل القالب لمدة 10 دقائق، ثم تُقلب على شبك معدني حتى تبرد تمامًا قبل التزيين.

نصائح لنجاح كيكة اللوز الهشة

استخدام اللوز المطحون ناعمًا جدًا يمنح الكيكة قوامًا أفضل.

عدم الإفراط في الخفق بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

يمكن استبدال جزء من الدقيق بدقيق اللوز لمن يتبعون نظامًا منخفض الجلوتين.

تقديم الكيكة مع فاكهة طازجة أو كوب قهوة يزيد من متعة تناولها.

فوائد اللوز في الكيك

يُعد اللوز مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، وفيتامين E، والمغنيسيوم، مما يجعل كيكة اللوز خيارًا أفضل نسبيًا من الحلويات التقليدية، خاصة عند تحضيرها في المنزل مع التحكم في كمية السكر والدهون.

