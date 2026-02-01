الأحد 01 فبراير 2026
محافظات

طقس المنيا اليوم، شبورة خفيفة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

طقس المنيا اليوم
طقس المنيا اليوم
تشهد محافظة المنيا ومدن وقرى المحافظة اليوم طقسًا شتويًا معتدلًا دافئًا خلال النهار مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليلًا، وذلك بعد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ما يمنح السكان وأولياء الأمور شعورًا عامًّا بأجواء مستقرة مقارنة بالتقلبات الجوية.


تفاصيل حالة الطقس في المنيا اليوم


من المتوقع أن يسود طقس دافئ نسبيًا نهارًا في معظم أنحاء المنيا، بينما يبقى الجو باردًا في الساعات الأولى من الصباح والليل، مع انتشار شبورة خفيفة على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، ما يتطلب من قائدي المركبات الالتزام بالحذر والانتباه أثناء القيادة في هذه الفترات.
 

درجات الحرارة المتوقعة


تتراوح درجات الحرارة اليوم في المنيا بين مستويات دافئة نهارًا وبرودة واضحة ليلًا، حيث من المتوقع أن تكون العظمى حوالي منتصف العشرينيات مئوية، بينما تنخفض الصغرى في ساعات الصباح المتأخر والليل إلى حدود منخفضة تجعلك بحاجة لملابس دافئة عند الخروج في المساء.

العظمى (أقصى نهارًا): 25° مئوية تقريبًا
الصغرى (ليلًا وصباحًا): 10° – 11° مئوية
الطقس نهارًا: مشمس ودافئ نسبيًا
الطقس ليلًا: بارد، مع احتمالية شبورة خفيفة في الصباح الباكر
الرياح: خفيفة إلى معتدلة، تسبب بعض الأتربة والرمال المتطايرة

خلال ساعات النهار والليل


نشاط الرياح والتوقعات الجوية العامة
يتوقع أن تنشط بعض الرياح الخفيفة والمتقطعة خلال ساعات النهار والليل في مناطق متفرقة من المحافظة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال الخفيفة في بعض المناطق، لذا يُنصح الأهالي وأصحاب الأمراض التنفسية بأخذ الاحتياطات اللازمة.

