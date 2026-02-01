الأحد 01 فبراير 2026
خطوات استرداد مصاريف العلاج لأهالي المنيا

 أعلنت محافظة المنيا عن توفير خدمة استرداد مصاريف العلاج للمواطنين، بهدف تقديم الدعم المالي للأهالي الذين اضطروا لتغطية نفقات العلاج بأنفسهم. 

وتأتي الخدمة ضمن جهود المحافظة لتسهيل الإجراءات وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين دون عناء السفر أو الانتظار الطويل.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب

للاستفادة من خدمة استرداد مصاريف العلاج، يجب على المواطنين تجهيز المستندات التالية قبل تقديم الطلب: صيغة طلب رسمي لاسترداد مصاريف العلاج مرفق بها صورة ضوئية منه.

  • بطاقة التأمين الصحي وإثبات الشخصية، مع إحضار صور ضوئية منهما.
  • تقرير طبي من المستشفى التي قامت بالعلاج، مدون به تاريخ الدخول وتاريخ الخروج والتشخيص وما تم عمله من عمليات، ويجب أن يكون معتمد ومختوم
  • تقرير زيارة التأمين الصحي (إن وجد).
  • - أصل الفواتير المعتمدة من المستشفى المعالجة.
  • أصل إيصال التوريد باسم المنتفع.
    خطاب كشف من جهة عمل المنتفع، أو خطاب قيد من المدرسة إذا كان الطالب.

هذه المستندات تساعد الجهات المختصة في مراجعة الطلب بسرعة ودقة، وضمان حصول المواطن على استرداد المصاريف المستحقة دون أي تأخير.

 خطوات تقديم الطلب

بعد تجهيز المستندات المطلوبة، يتعين على المواطن: التوجه إلى الوحدة الصحية أو المستشفى الحكومية التي تم العلاج بها لتسجيل البيانات الأساسية، وتقديم الطلب مع المستندات إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات وعرض الطلب على اللجنة المختصة لمراجعة البيانات واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.. في حال الموافقة، يتم صرف المبلغ المسترد أو المعادل له وفقًا للمعايير المعتمدة.

أهمية الخدمة للمواطنين

خدمة استرداد مصاريف العلاج في المنيا تمثل دعمًا حقيقيًا للأهالي الذين تحملوا تكاليف العلاج، وتساعد على تخفيف الأعباء المالية، خصوصًا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا،كما تعزز من الشفافية وتسهيل الإجراءات، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

لذلك المواطنون في المنيا يمكنهم الاستفادة من خدمة استرداد مصاريف العلاج بعد تجهيز كل المستندات المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة، بما يضمن استرجاع المبالغ المدفوعة أو الحصول على الدعم الطبي بكل سهولة ويسر، في إطار جهود المحافظة لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة.

