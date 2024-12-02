صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة سوهاج يدعم 355 طالبا من ذوي الهمم

تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية..

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب ذوي الهمم، حيث تم دعم عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بمبلغ مليون و٥٠ ألف جنيه، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي حظي ذوي الهمم على جانب كبير من محاورها.

صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة سوهاج يدعم ٣٥٥ طالبا وطالبة من ذوي الهمم بإجمالي مليون و٥٠ ألفا

وأضاف النعماني أن الجامعة تحرص على إرساء مبدأ المساواة بين الطلاب في الحقوق، من تعليم، أنشطة ومشاركات فاعلة ومؤثرة في الجامعة، بالإضافة إلى الدعم المالي، ومؤكدًا أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل.

الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية لعدد ٢٤٢ طالبا وطالبة

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أنه تم تسديد الرسوم الدراسية والمقررات الإليكترونية لعدد ٢٤٢ طالبا وطالبة بإجمالي ٣١٤٣٠٤ جنيهات، ورسوم المدن الجامعية والتي بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بها ٢١٠٧٠٠ جنيه، موضحًا أن الصندوق يدعم جميع طلاب الجامعة، ويعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم، والحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن صندوق التكافل قام بشراء أجهزة تعويضية بقيمة إجمالية بلغت ١٨٢٦٤٠ جنيها، كما تحمل تكلفة عمليات جراحية بمبلغ ٢٥٨٦٠٠ جنيه لعملية زرع نخاع وعملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة الشريانية.

فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي

وقال محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي أن الصندوق قدم مبلغ ٧٩٠١٥٨ جنيها لاستكمال علاج لثلاثة طلاب، مضيفًا أنه يجري فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.

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