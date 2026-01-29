نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة وخطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي

18 حجم الخط

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان بمرور مركزي شامل على محافظة الجيزة، شارك فيه 133 مشرفًا مركزيًا من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.

ركزت الزيارة على تفقد مستشفى التحرير العام، حيث تفقد نائب الوزير العيادات الخارجية (الباطنة، العظام، الأطفال)، واستمع مباشرة إلى شكاوى وآراء المرضى لقياس مستوى رضاهم عن الخدمة.

أوصى بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ورفع كفاءة الخدمة بها

كما تفقد عيادة الأسنان وأوصى بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ورفع كفاءة الخدمة بها، ومر على صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية، مشددًا على أهمية التواصل الفعال مع المرضى، شرح طريقة الاستخدام، وكتابة الجرعات بوضوح لضمان الاستخدام الآمن والفعال.

وتابع قنديل معمل المستشفى لمراجعة توافر الكواشف اللازمة للتحاليل، وقسم الأشعة والغسيل الكلوي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للفحوصات والالتزام بالمعايير الطبية لضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، وفي قسم الرعاية المركزة، أوصى بإعادة تقييم الحالات المحجوزة دوريًا ومتابعة الخطط العلاجية بدقة، كما تفقد المرضى بالأقسام الداخلية وقسم العمليات للاطلاع على معدلات إجراء الجراحات، وعلى الفور، وبعد زيارة عيادة التأمين الصحي بالمستشفى، استدعى نائب الوزير مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة ومديرة المنطقة ومديرة العيادة، لوضع خطة تنسيقية عاجلة تضمنت: زيادة عدد الأطباء، توفير أماكن إضافية للعيادة، وضع جدول عمل معلن للمنتفعين، وبدء الخدمة من الساعة 9 صباحًا يوميًا، بهدف تسريع تقديم الخدمة، تقليل التكدس، وتحسين الإشراف والمتابعة الإدارية، ووجه الشكر لمدير المستشفى والفريق الطبي على التزامهم وأدائهم.



وعقد «قنديل» اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور إسحق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ورؤساء الإدارات المركزية والعامة ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن الأداء الفني للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، مع التركيز على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

تفوق مستشفى صدر العياط على مستوى المستشفيات

وأبرزت النتائج تفوق مستشفى صدر العياط على مستوى المستشفيات، وإدارة البدرشين على مستوى الإدارات الصحية، وأوصى نائب الوزير بصرف مكافأة شهر لفريق المتوطنة والحجر الصحي بالمديرية، ومكافأة أسبوعين لفرق السلامة والصحة المهنية والصحة المدرسية وإدارة البدرشين، مشيدًا باعتماد 10 مراكز طبية بإدارتي الصف وأطفيح من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وأوصى بصرف مكافأة شهر لوكيل المديرية ومديري إدارات الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة والجودة، ومديري الإدارات وفرق الإشراف بإدارتي الصف وأطفيح، وجميع العاملين بالمراكز المعتمدة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي أن هذه الزيارات والتكليفات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الخدمة الصحية، والاستماع المباشر للمرضى والفرق الطبية، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأداء وتعزيز رضا المنتفعين.

