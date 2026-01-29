الخميس 29 يناير 2026
صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من الاستخدام الخاطئ لحقن التخسيس دون استشارة طبية

حقن التخسيس
حقن التخسيس
حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر استخدام حقن التخسيس دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مؤكدة أن هذه الأدوية ليست مناسبة لجميع الحالات، ولا يجوز تناولها إلا بوصفة طبية وبعد تقييم شامل للحالة الصحية.

استخدام حقن إنقاص الوزن يتطلب التأكد أولًا من ملاءمتها للحالة الصحية للمريض

وأوضحت هيئة الدواء أن البدء في استخدام حقن إنقاص الوزن يتطلب التأكد أولًا من ملاءمتها للحالة الصحية للمريض، مشيرة إلى أن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها التهاب البنكرياس، واضطرابات في تحاليل الغدة، إضافة إلى احتمالية حدوث تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص بسبب مكونات الدواء.

كما شددت هيئة الدواء على ضرورة تجنّب هذه الحقن تمامًا لدى الحوامل والمرضعات، أو لدى من لديهم تاريخ مرضي بالحساسية تجاه أي من مكونات العلاج.

تقييم كامل للحالة الصحية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن حقن التخسيس ليست حلًا سريعًا أو عامًا للجميع، بل يجب أن تستخدم ضمن خطة علاجية متكاملة وتحت إشراف طبي، بعد إجراء تقييم كامل للحالة الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي آثار جانبية محتملة.

كانت هيئة الدواء أكدت أن حقن التخسيس تلعب دورا مساعدا في بعض الحالات، من خلال تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالشبع والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى فئات محددة.

وشددت هيئة الدواء على أن هذه الحقن ليست بديلا عن التغذية الصحية أو ممارسة النشاط البدني، ولا تناسب جميع الأشخاص، مؤكدة أن استخدامها يجب أن يكون وفق تقييم طبي دقيق.

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص لتحديد مدى ملاءمة هذه الحقن لكل حالة على حدة، والالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة.

مضاعفات استخدام حقن التخسيس 

وحذرت هيئة الدواء من أن استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي يعرض المستخدمين لمضاعفات صحية متفاوتة، تختلف حدتها من شخص لآخر، ومن أبرزها:

١- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان، القيء، الإسهال أو الإمساك

٢- فقدان الشهية بشكل مفرط قد يؤدي إلى ضعف عام ونقص العناصر الغذائية

٣- هبوط مفاجئ في مستوى السكر بالدم، خاصة لدى مرضى السكري

٤-الصداع والدوخة والإرهاق

٥- اضطرابات في ضربات القلب لدى بعض الحالات

٦- تأثيرات نفسية محتملة مثل القلق أو تغيّر المزاج

٧- احتمال حدوث التهاب أو تهيج في موضع الحقن

