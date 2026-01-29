لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر في إجراء عملية دوالي الساقين باستخدام تقنية التردد الحراري لأول مرة، كبديل حديث وآمن للجراحة التقليدية، دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية بالجلد.

وقالت وزارة الصحة إنه كانت المريضة تعاني من آلام مزمنة وتورم بالساق نتيجة توسّع شديد في الأوردة السطحية، وبعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تقرر التدخل بإستخدام تقنية التردد الحراري لما تتميز به من أمان وكفاءة عالية.

أحدث الوسائل العلاجية في مجال جراحة الأوعية الدموية

وأشارت إلى أن هذه التقنية من أحدث الوسائل العلاجية في مجال جراحة الأوعية الدموية، حيث يتم إدخال قسطرة دقيقة من خلال فتحة صغيرة لا تتجاوز 2–3 مم، ثم استخدام التردد الحراري لغلق الوريد المصاب بدقة، مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنسجة المحيطة.

مميزات تقنية التردد الحراري مقارنة بالجراحة التقليدية

وأضافت وزارة الصحة أن مميزات تقنية التردد الحراري مقارنة بالجراحة التقليدية تشمل:

عدم وجود جروح جراحية ومظهر تجميلي أفضل.

تقليل الإحساس بالألم أثناء وبعد الإجراء.

سرعة التعافي والعودة لممارسة النشاط اليومي في وقت قصير.

دقة عالية في استهداف الوريد المصاب فقط.

انخفاض معدلات المضاعفات بشكل ملحوظ.

وأكدت أن العملية تمت بالنجاح الكامل، وخرجت المريضة في نفس اليوم بحالة مستقرة ودون ألم يذكر، مع تحسن ملحوظ في شكل الساق والدورة الدموية.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور محمد هلال، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والدكتور عبد الله شحاتة أخصائي الجراحة العامة.

وأكد الدكتور محمد أبو الدهب مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، استمرارها في تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير خدمة طبية آمنة ومتميزة تواكب أحدث المعايير الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.