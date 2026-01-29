الصحة العالمية: فيروس الورم الحليمي النسائي يهدد الرجال

18 حجم الخط

يعتقد كثيرون أن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يقتصر خطره على النساء، باعتباره السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، لكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الرجال ليسوا بمنأى عن هذا الفيروس واسع الانتشار، بل يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة بسببه، كما يساهمون في نقله دون أن تظهر عليهم أعراض واضحة.

فيروس HPV أحد الأسباب الرئيسية لعدد من السرطانات لدى الرجال

ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس HPV أحد الأسباب الرئيسية لعدد من السرطانات لدى الرجال، أبرزها سرطانات الحلق والرقبة والأعضاء التناسلية، إضافة إلى التسبب في الثآليل التناسلية، ما يجعله تهديدًا صحيًا مشتركًا لا يقتصر على جنس دون آخر.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم المصابين بالفيروس لا يشعرون بأي أعراض، وهو ما يسهم في انتشاره بصمت داخل المجتمعات، خاصة بين الشباب.

ومع مرور الوقت، قد تتحول بعض أنواع الفيروس عالية الخطورة إلى أورام سرطانية.

أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية تطعيم الذكور ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن مبكرة، موضحة أن اللقاح لا يحميهم فقط من الإصابة المستقبلية، بل يساهم أيضًا في تقليل انتقال العدوى داخل المجتمع، ويوفر حماية غير مباشرة للفتيات والنساء.

وأشارت إلى أن إدراج الذكور في برامج التطعيم خطوة أساسية نحو الحد من عبء السرطانات المرتبطة بالفيروس عالميًا، وتحقيق ما يعرف بـ”مناعة المجتمع”، بحسب توصيات الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن رفع الوعي بدور الرجال في سلسلة العدوى، وتشجيع الأسر على تطعيم الأبناء من الجنسين، يمثلان ركيزة أساسية في الوقاية، إلى جانب تبني سلوكيات صحية آمنة والمتابعة الطبية المنتظمة.

