الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح من وزارة الصحة للاستخدام الآمن للأدوية، تعرف عليها

مأمونية الدواء
مأمونية الدواء
18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة أن مأمونية الأدوية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك أدوية مناسبة للبالغين أو صغار السن، لكنها تحمل مخاطر أكبر على كبار السن. 

أكدت وزارة الصحة على ضرورة استشارة الأطباء قبل تناول أي دواء، لضمان الفعالية وتقليل المخاطر المحتملة.

مأمونية الدواء أحد أهم جوانب الرعاية الصحية

 


أشارت إلى أن مأمونية الدواء أحد أهم جوانب الرعاية الصحية، إذ يختلف تأثير الدواء من شخص لآخر بناءً على العمر والحالة الصحية والأمراض المزمنة التي يعاني منها المريض، فبينما  يكون الدواء آمنًا وفعالًا لفئة معينة، يشكل خطورة على فئة أخرى.


أوضحت ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، سواء كان بوصفة طبية أو متاحًا بدون وصفة، لافتة إلى أن اختيار الدواء المناسب يعتمد على عوامل متعددة، مثل العمر، الوزن، وظائف الكبد والكلى، وجود أمراض مزمنة، والتفاعلات المحتملة مع أدوية أخرى.


الأدوية بين الفئات العمرية

أكدت وزارة الصحة أن الأدوية يختلف تأثيرها على الجسم باختلاف المرحلة العمرية سواء الأطفال أو البالغين أو كبار السن.


وبالنسبة للأطفال: بعض الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية شديدة على الأطفال، لذا يجب الالتزام بالجرعات الموصوفة بعناية.


البالغون: معظم الأدوية صممت لتناسب هذه الفئة، لكن يوجد اختلافات فردية في التحمل.


كبار السن:  بعض الأدوية أقل أمانا لكبار السن بسبب تراجع وظائف الكبد والكلى، وزيادة احتمالية التفاعلات مع أدوية أخرى.


أكدت وزارة الصحة أن استخدام الدواء بشكل خاطئ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:
تسمم الدواء
التفاعلات الدوائية الضارة
فشل العلاج أو تفاقم المرض

نصائح للسلامة الدوائية 


 وجهت وزارة الصحة مجموعة نصائح للسلامة الدوائية منها:


١- استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
٢-الالتزام بالجرعة والمدة المقررة.
٣-قراءة نشرة الدواء للتعرف على الآثار الجانبية المحتملة.
٤-عدم استخدام أدوية الآخرين أو تبادل الأدوية.
 

نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لضبط المؤشرات السكانية وخفض القيصريات غير المبررة

الصحة العالمية: فيروس الورم الحليمي النسائي يهدد الرجال


أكدت وزارة الصحة ان مأمونية الدواء ليست أمرًا ثابتًا للجميع، لذا فإن استشارة الطبيب والالتزام بالتعليمات الطبية يشكلان خط الدفاع الأول للحفاظ على صحتنا وسلامتنا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة الصحية الأمراض المزمنة الصيدلي الرعاية الصحية وظائف الكبد والكلى وزارة الصحة وظائف الكبد مضاعفات خطيرة

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: إيرادات السياحة العلاجية تخطت 7 ملايين دولار

نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لضبط المؤشرات السكانية وخفض القيصريات غير المبررة

وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

الصحة العالمية: فيروس الورم الحليمي النسائي يهدد الرجال

معهد التغذية: هشاشة العظام لم تعد مرض كبار السن فقط والشباب في دائرة الخطر

نائب وزير الصحة: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر أكثر صحة

الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات

حصاد مشروعات التحول الرقمي بـ "الصحة" خلال النصف الأول من 2025/ 2026
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية