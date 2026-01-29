نصائح من وزارة الصحة للاستخدام الآمن للأدوية، تعرف عليها

18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة أن مأمونية الأدوية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك أدوية مناسبة للبالغين أو صغار السن، لكنها تحمل مخاطر أكبر على كبار السن.

أكدت وزارة الصحة على ضرورة استشارة الأطباء قبل تناول أي دواء، لضمان الفعالية وتقليل المخاطر المحتملة.

مأمونية الدواء أحد أهم جوانب الرعاية الصحية



أشارت إلى أن مأمونية الدواء أحد أهم جوانب الرعاية الصحية، إذ يختلف تأثير الدواء من شخص لآخر بناءً على العمر والحالة الصحية والأمراض المزمنة التي يعاني منها المريض، فبينما يكون الدواء آمنًا وفعالًا لفئة معينة، يشكل خطورة على فئة أخرى.



أوضحت ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، سواء كان بوصفة طبية أو متاحًا بدون وصفة، لافتة إلى أن اختيار الدواء المناسب يعتمد على عوامل متعددة، مثل العمر، الوزن، وظائف الكبد والكلى، وجود أمراض مزمنة، والتفاعلات المحتملة مع أدوية أخرى.



الأدوية بين الفئات العمرية

أكدت وزارة الصحة أن الأدوية يختلف تأثيرها على الجسم باختلاف المرحلة العمرية سواء الأطفال أو البالغين أو كبار السن.



وبالنسبة للأطفال: بعض الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية شديدة على الأطفال، لذا يجب الالتزام بالجرعات الموصوفة بعناية.



البالغون: معظم الأدوية صممت لتناسب هذه الفئة، لكن يوجد اختلافات فردية في التحمل.



كبار السن: بعض الأدوية أقل أمانا لكبار السن بسبب تراجع وظائف الكبد والكلى، وزيادة احتمالية التفاعلات مع أدوية أخرى.



أكدت وزارة الصحة أن استخدام الدواء بشكل خاطئ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

تسمم الدواء

التفاعلات الدوائية الضارة

فشل العلاج أو تفاقم المرض

نصائح للسلامة الدوائية



وجهت وزارة الصحة مجموعة نصائح للسلامة الدوائية منها:



١- استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

٢-الالتزام بالجرعة والمدة المقررة.

٣-قراءة نشرة الدواء للتعرف على الآثار الجانبية المحتملة.

٤-عدم استخدام أدوية الآخرين أو تبادل الأدوية.





أكدت وزارة الصحة ان مأمونية الدواء ليست أمرًا ثابتًا للجميع، لذا فإن استشارة الطبيب والالتزام بالتعليمات الطبية يشكلان خط الدفاع الأول للحفاظ على صحتنا وسلامتنا.



