فريق من صحة الإسماعيلية يتابع سير العمل بمستشفى التل الكبير التخصصي

أجرى فريق إشراف تابع لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية جولة بالمرور على مستشفى التل الكبير المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ضم المستشفى لهيئة الرعاية الصحية

وذلك عقب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى التل الكبير التخصصي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضم الفريق إدارات العلاجي، التمريض، التفتيش الصيدلي، المعامل، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وشمل المرور أقسام الاستقبال، الكلى، الأشعة، بنك الدم، المعمل، ومخازن المستلزمات الطبية.

فريق إشراف مديرية الصحة خلال تفقد مستشفى التل، فيتو

التزام الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى بضوابط العمل

وخلال المرور، تبين تواجد الفرق الطبية والتمريضية، والالتزام بالزي الرسمي وكروت التعريف، وانتظام التسجيل الطبي، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ونظافة الأقسام، وانتظام العمل بوحدة الغسيل الكلوي والمعمل، مع الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة.

فريق إشراف مديرية الصحة خلال تفقد مستشفى التل، فيتو

وأشاد الفريق الإشرافي بحسن سير العمل وحرص الأطقم الطبية على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وضمن المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى صعيد آخر، كانت قد شنت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لـ مديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة رقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة المرور على عدد ٤٥ منشأة طبية خاصة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

المرور على عيادات الأسنان

وشملت المنشآت الطبية الخاصة التي تم المرور عليها عدة تخصصات منها عيادات أسنان، عيون، تجميل وتغذية علاجية، جراحة عظام ومركز علاج طبيعي.

نتائج حملة العلاج الحر

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ ٥ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ٩ منشآت طبية أخرى لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

