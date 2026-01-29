الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍّ على مساحة 7 أفدنة بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب

الكشف على 180 مواطنا خلال قافلة طبية بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

 والتي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة، فيتو

أعمال الإزالة لليوم 

شملت أعمال إزالة ٣١ حالة تعدٍّ على مساحة ٧ أفدنة و٣ قراريط و١٧٣٣ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة، فيتو

مشتملات أعمال الإزالة 

تمثلت أعمال الإزالة في ١١ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٧ أفدنة و٣ قراريط، بالإضافة لتنفيذ ١٤ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة على مساحة ١٠٧٢ م٢، كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٦٦١ م٢. 

الالتزام بالجدول الزمني 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الموجة ال28 لإزالة التعديات حماية الاراضي أراضي الدولة املاك الدولة

مواد متعلقة

الكشف على 180 مواطنا خلال قافلة طبية بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب

محافظ الإسماعيلية يستقبل أبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور"

إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية