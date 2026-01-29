الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دعم اليوم السكانى بعيادات متنقلة للكشف

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب

جانب من فاعليات اليوم
جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فعاليات اليوم السكاني والذي نظمته مديرية الصحة بقرية البياضية بـإدارة القنطرة غرب الصحية، وذلك في إطار جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل أبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستثمرا صينيا لبحث سبل التعاون

تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان.

جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية، فيتو

 

دعم فاعليات ألبوم السكاني بعدد من العيادات 

أوضحت وكيل وزارة الصحة أنه تم دعم اليوم السكانى بأربع عيادات متنقلة للكشف بتخصصات الباطنة والجلدية والأطفال وتنمية الاسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمة الفحص المبكر عن الأمراض المزمنة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة  لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة للسيدات.

 

متابعة تواجد فريق 100 مليون صحة 

كما تابعت وكيل وزارة الصحة تواجد فريق مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومنتجات الأعمال اليدوية لنوادي المرأة، مؤكدة على دور التثقيف الصحى والرائدات الريفيات في التوعية وتوجيه رسائل صحية تخص تنمية الأسرة والصحة الإنجابية ومنها المباعدة بين الولادات والتعريف بإتاحة وتنوع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، ودعوة السيدات للإستفادة بالخدمات المقدمة بالمجان وفقًا لأهداف "مبادرة الالف يوم الذهبية".

جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية، فيتو

وأشارت الدكتورة إيمان الحماقي مدير إدارة تنمية الأسرة، إلى التنسيق الكامل والتعاون مع المجلس القومى للمرأة واستخراج العديد من البطاقات للسيدات المشاركات، وتنفيذ ندوات دينية توعوية لرجال الدين من الأوقاف وقدم التضامن الاجتماعي فرص دعم للمشروعات للسيدات وتمكين المرأة.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب الصحية والدكتورة فايزة عبد الرحمن عضو المكتب الفني بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم السكاني صحة الاسماعيلية قرية البياضية القنطرة غرب الاسماعيلية العيادات المتنقلة

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل أبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستثمرا صينيا لبحث سبل التعاون

اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تناقش دورها في مناهضة العنف

الكشف على 727 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية