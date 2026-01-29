وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب

دعم اليوم السكانى بعيادات متنقلة للكشف

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فعاليات اليوم السكاني والذي نظمته مديرية الصحة بقرية البياضية بـإدارة القنطرة غرب الصحية، وذلك في إطار جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان.

جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية

دعم فاعليات ألبوم السكاني بعدد من العيادات

أوضحت وكيل وزارة الصحة أنه تم دعم اليوم السكانى بأربع عيادات متنقلة للكشف بتخصصات الباطنة والجلدية والأطفال وتنمية الاسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمة الفحص المبكر عن الأمراض المزمنة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة للسيدات.

متابعة تواجد فريق 100 مليون صحة

كما تابعت وكيل وزارة الصحة تواجد فريق مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومنتجات الأعمال اليدوية لنوادي المرأة، مؤكدة على دور التثقيف الصحى والرائدات الريفيات في التوعية وتوجيه رسائل صحية تخص تنمية الأسرة والصحة الإنجابية ومنها المباعدة بين الولادات والتعريف بإتاحة وتنوع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، ودعوة السيدات للإستفادة بالخدمات المقدمة بالمجان وفقًا لأهداف "مبادرة الالف يوم الذهبية".

جانب من فاعليات اليوم السكاني بالإسماعيلية

وأشارت الدكتورة إيمان الحماقي مدير إدارة تنمية الأسرة، إلى التنسيق الكامل والتعاون مع المجلس القومى للمرأة واستخراج العديد من البطاقات للسيدات المشاركات، وتنفيذ ندوات دينية توعوية لرجال الدين من الأوقاف وقدم التضامن الاجتماعي فرص دعم للمشروعات للسيدات وتمكين المرأة.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب الصحية والدكتورة فايزة عبد الرحمن عضو المكتب الفني بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

