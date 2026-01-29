​"صحة دمياط" تطلق أنشطة توعوية حول التغذية السليمة

18 حجم الخط

​أطلقت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، سلسلة من الأنشطة التوعوية المكثفة حول أسس التغذية السليمة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وفي إطار مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".

​تعزيز الوعي بالطبق الصحي واستعدادات رمضان

​تستهدف هذه الانشطة تعزيز الوعي لدى المواطنين بمفهوم "الطبق الصحي" والتوصيات الغذائية الصحيحة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. كما تركز التوعية على أهمية الفيتامينات والأملاح والمعادن، مع توضيح الاحتياجات الغذائية المختلفة لكل من الأطفال والكبار لضمان صحة جيدة للجميع.

​تعاون مشترك بين الهيئات والمؤسسات بدمياط

​شهد الأسبوع الماضي تنفيذ فعاليات توعوية بمكتبة مصر العامة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهلال الأحمر. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في الأنشطة لتشمل التعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والزراعة، والأوقاف، بالإضافة إلى مجمع الإعلام، لضمان وصول الرسائل الصحية لاكبر عدد من المواطنين.

​حملات تستهدف المدارس والمعاهد الازهرية

​ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تعتزم مديرية الصحة تنفيذ انشطة تعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، تستهدف الطلاب وأولياء الأمور لنشر ثقافة التغذية السليمة في الوسط التربوي.

​فرق متخصصة ومبادرة "365 يوم سلامة"

​يشارك في تنفيذ هذه الحملات فرق التثقيف الصحي وأطباء التغذية العلاجية، بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي. وأكدت المديرية استمرار تقديم هذه الخدمات داخل الوحدات الصحية والمستشفيات لمتلقي الخدمة وذويهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي أيضا ضمن فعاليات مبادرة "365 يوم سلامة" للحفاظ على الصحة العامة بالمحافظة.

