انطلاق ندوة معايير سلامة الغذاء بدمياط ضمن مبادرة أنا متعلم مدى الحياة

ندوة توعوية مكبرة
ندوة توعوية مكبرة بجمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط
أطلقت محافظة دمياط ندوة توعوية مكبرة بجمعية الهلال الأحمر المصري لترسيخ معايير سلامة الغذاء تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ وبإشراف مباشر من اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة الى حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه امن المستهلك في مواجهة أي مخاطر قد تهدد مائدته اليومية وسط اهتمام رسمي وشعبي واسع.

تحرك عاجل من الصحة والطب البيطري لضمان غذاء آمن للمواطنين

​شهدت الندوة حضورا مكثفا من خبراء مديريات الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء الذين كشفوا عن الأسس العلمية لضمان وصول غذاء سليم وأمن لكل بيت في دمياط مع التركيز على تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية والصحية في مراقبة جودة المنتجات والتأكد من سلامتها قبل الاستهلاك لقطع الطريق على أي تلاعب بالسلع الغذائية او تداول منتجات مجهولة المصدر قد تضر بصحة الأطفال والكبار على حد سواء.

 

 

ندوة توعوية مكبرة بجمعية الهلال الاحمر المصري بدمياط لترسيخ معايير سلامة الغذاء
ندوة توعوية مكبرة بجمعية الهلال الاحمر المصري بدمياط لترسيخ معايير سلامة الغذاء

 

دمياط تعلن الحرب على الاغذية الفاسدة برفع وعي المستهلك

​استهدفت الندوة بناء حائط صد مجتمعي من خلال رفع وعي الحاضرين بسبل التمييز بين الغذاء السليم والمنتجات الفاسدة مع شرح مفصل لكيفية التعامل مع الجهات الرقابية لحماية أنفسهم وأسرهم مما يعكس إصرار المحافظة على استكمال مسيرة المبادرة التي لا تتوقف عند حدود المعرفة بل تمتد لتكون نهجا يوميا يحافظ على سلامة المواطن الدمياطي ويعزز من جودة الحياة العامة في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

