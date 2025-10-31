الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الأمم المتحدة: تقارير عن انتهاكات واختطافات خطيرة مرتبطة بـ ميليشيا الدعم السريع بالفاشر

حميدتي قائد ميليشيا
حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع، فيتو

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة: نواصل الدعوة لفتح ممرات آمنة لمن يحاولون مغادرة مدينة الفاشر في السودان.

وأضاف دوجاريك: "تقارير عن انتهاكات خطيرة مرتبطة بميليشيا الدعم السريع في الفاشر.. تقارير مقلقة للغاية عن مدنيين مهجرين يواجهون الاختطاف في الفاشر".

 

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة ميليشيا الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.
 

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف  للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

