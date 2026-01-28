الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة دمياط يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات وتعميم الأرشفة الإلكترونية

الدكتور حمدان ربيع
الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط
18 حجم الخط

​ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم (244)، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها استعدادات الفصل الدراسي الثاني وحصاد انجازات عام 2025.

 

​تهنئة بعيد الشرطة ومنصة للأبحاث الطلابية

​بدأ الدكتور حمدان ربيع الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الشرطة المصرية، مثمنا دور رجال الأمن في استقرار الوطن. 

 

كما أعلن رئيس الجامعة عن انطلاق المؤتمر الطلابي يومي 15 و16 أبريل المقبل، موضحا أنه سيكون بمثابة منصة كبرى لعرض الأبحاث العلمية المتميزة للطلاب وصقل مهاراتهم البحثية.

 

مجلس جامعة دمياط يجتمع لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها استعدادات الفصل الدراسي الثاني
مجلس جامعة دمياط يجتمع لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها استعدادات الفصل الدراسي الثاني

​التحول الرقمي وسرعة إعلان النتائج

 

​وفي إطار خطة التطوير الإداري، شدد رئيس الجامعة على ضرورة تعميم منظومة "الأرشفة الإلكترونية" في كل الكليات لتسريع وتيرة التحول الرقمي. كما وجه العمداء بضرورة سرعة اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على مراجعتها بكل دقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.

​استعدادات مكثفة للترم الثاني

​وناقش المجلس خطة الجامعة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد الدكتور حمدان ربيع رفع كفاءة القاعات الدراسية واستغلال الإمكانات المتاحة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

​حصاد 2025 وأنشطة يناير

​واستعرض المجلس تقريرا شاملا حول إنجازات الجامعة خلال عام 2025، متضمنا نسب التنفيذ ومقارنتها بالسنوات الماضية، مما عكس تطورا ملحوظا في الأداء. 

كما شهد الاجتماع عرض حصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر يناير 2026، والتي شملت زيارات ميدانية واجتماعات رسمية ومشاركات مجتمعية فاعلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستعدادات مكثفة إعلان نتائج الامتحانات التطوير الاداري الفصل الدراسي الثاني إنتظام العملية التعليمية جامعة دمياط رئيس جامعة دمياط فصل الدراسي الثاني مناقشة عدد من الملفات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول

مواد متعلقة

سكرتير عام دمياط يشهد فعاليات سلامة ولادنا مسئوليتنا بمستشفى السنانية
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية