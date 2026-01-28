رئيس جامعة دمياط يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات وتعميم الأرشفة الإلكترونية

18 حجم الخط

​ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم (244)، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها استعدادات الفصل الدراسي الثاني وحصاد انجازات عام 2025.

​تهنئة بعيد الشرطة ومنصة للأبحاث الطلابية

​بدأ الدكتور حمدان ربيع الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الشرطة المصرية، مثمنا دور رجال الأمن في استقرار الوطن.

كما أعلن رئيس الجامعة عن انطلاق المؤتمر الطلابي يومي 15 و16 أبريل المقبل، موضحا أنه سيكون بمثابة منصة كبرى لعرض الأبحاث العلمية المتميزة للطلاب وصقل مهاراتهم البحثية.

​التحول الرقمي وسرعة إعلان النتائج

​وفي إطار خطة التطوير الإداري، شدد رئيس الجامعة على ضرورة تعميم منظومة "الأرشفة الإلكترونية" في كل الكليات لتسريع وتيرة التحول الرقمي. كما وجه العمداء بضرورة سرعة اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على مراجعتها بكل دقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.

​استعدادات مكثفة للترم الثاني

​وناقش المجلس خطة الجامعة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد الدكتور حمدان ربيع رفع كفاءة القاعات الدراسية واستغلال الإمكانات المتاحة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

​حصاد 2025 وأنشطة يناير

​واستعرض المجلس تقريرا شاملا حول إنجازات الجامعة خلال عام 2025، متضمنا نسب التنفيذ ومقارنتها بالسنوات الماضية، مما عكس تطورا ملحوظا في الأداء.

كما شهد الاجتماع عرض حصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر يناير 2026، والتي شملت زيارات ميدانية واجتماعات رسمية ومشاركات مجتمعية فاعلة.

