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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر لكرة الصالات النسائية أمام غينيا في أمم إفريقيا

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات النسائية

 يواجه منتخب مصر لكرة الصالات النسائية اليوم السبت نظيره منتخب غينيا ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري.

 

موعد مباراة منتخب الصالات النسائية وغينيا 

 ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا اليوم السبت 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا.

ويدخل منتخب مصر المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز  للمنافسة على أفضل مركز ثاني للمجموعات للثلاثة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر خسر أمام أنجولا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولي كما خسر منتخب غينيا أمام أنجولا بنتيجة 5-2 ليخطف منتخب الغزلان السوداء صدارة المجموعة والتأهل لنصف النهائي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غينيا

1- أنجولا  6 نقاط   مباراتين
2- مصر دون نقاط   مباراة
3 غينيا دون نقاط  مباراة

مجموعات كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات للسيدات

المجموعة الأولى: المغرب - الكاميرون -  ناميبيا
المجموعة الثانية:  مصر - أنجولا - غينيا
المجموعة الثالثة: مدغشقر - تنزانيا - السنغال

وستتأهل المنتخبات المتصدرة في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرةً إلى نصف نهائي البطولة بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات.
كما سيصعد المتأهلون لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات إلى كأس العالم لكرة الصالات للسيدات المقرر إقامته في الفلبين في الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.

قائمة  منتخب الصالات النسائية في البطولة 

يارا صبري السيد، إسراء فرح فؤاد، شروق إبراهيم جمعة، ملك عمرو محمد، ندى مؤمن محمد، نورهان عاشور سيد، أسماء علي محمد، ميرنا محسن عبد الغني، ندى إبراهيم الغريب، بسملة فتحي محمد، سهيلة حسين، أمينة وليد، فاطمة مصطفى حسن، فرح سمير علي.

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