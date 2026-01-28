واشنطن تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم وتقييد مدى وعدد الصواريخ الباليستية

18 حجم الخط

إيران، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة طالبت إيران بشكل واضح بـ وقف تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى تقييد مدى وعدد الصواريخ الباليستية، معتبرة أن هذه الملفات تمثل جوهر المخاوف الأمنية الأمريكية والدولية المرتبطة بسلوك طهران.

وقف دعم الوكلاء شرط أساسي لوقف الضربة الأمريكية لإيران

وبحسب المسؤولين، شددت واشنطن خلال المحادثات على ضرورة أن توقف إيران جميع أشكال الدعم لوكلائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله والحوثيين، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي ويقوض أي جهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وغياب التقدم

وأكدت المصادر أن المفاوضات مع الإيرانيين لم تُحرز أي تقدم ملموس، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على استعداد طهران للاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق بالملف النووي والصاروخي أو النفوذ الإقليمي.

تشاؤم داخل الإدارة الأمريكية بسبب تصرفات إيران

وأوضحت الصحيفة أن حالة من التشاؤم تسود داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قريب، في ظل تمسك طهران بمواقفها ورفضها ما تعتبره شروطًا تمس سيادتها وقدراتها الدفاعية.

تصعيد محتمل من أمريكا ضد إيران مع استمرار الجمود

استمرار الجمود في المفاوضات مع إيران قد يدفع واشنطن إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران، وربما دراسة خيارات أخرى، في وقت تحذر فيه أطراف دولية من أن فشل المسار الدبلوماسي يفتح الباب أمام تصعيد أوسع في المنطقة.

