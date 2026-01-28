الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم وتقييد مدى وعدد الصواريخ الباليستية

واشنطن تشهر سلة مطالب
واشنطن تشهر سلة مطالب قاسية لطهران
18 حجم الخط

إيران، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة طالبت إيران بشكل واضح بـ وقف تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى تقييد مدى وعدد الصواريخ الباليستية، معتبرة أن هذه الملفات تمثل جوهر المخاوف الأمنية الأمريكية والدولية المرتبطة بسلوك طهران.

وقف دعم الوكلاء شرط أساسي لوقف الضربة الأمريكية لإيران

وبحسب المسؤولين، شددت واشنطن خلال المحادثات على ضرورة أن توقف إيران جميع أشكال الدعم لوكلائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله والحوثيين، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي ويقوض أي جهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وغياب التقدم

وأكدت المصادر أن المفاوضات مع الإيرانيين لم تُحرز أي تقدم ملموس، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على استعداد طهران للاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق بالملف النووي والصاروخي أو النفوذ الإقليمي.

تشاؤم داخل الإدارة الأمريكية بسبب تصرفات إيران

وأوضحت الصحيفة أن حالة من التشاؤم تسود داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قريب، في ظل تمسك طهران بمواقفها ورفضها ما تعتبره شروطًا تمس سيادتها وقدراتها الدفاعية.

تصعيد محتمل من أمريكا ضد إيران مع استمرار الجمود

استمرار الجمود في المفاوضات مع إيران قد يدفع واشنطن إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران، وربما دراسة خيارات أخرى، في وقت تحذر فيه أطراف دولية من أن فشل المسار الدبلوماسي يفتح الباب أمام تصعيد أوسع في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن طهران إيران تخصين اليورانيوم الصواريخ الباليستية حماس الحوثيين ترامب

مواد متعلقة

مسئولون أمريكيون: واشنطن تدرس خيارات متعددة بشأن إيران دون حسم المسار النهائي

إيران ترد على تصريحات وزير خارجية أمريكا: قواتنا المسلحة جاهزة

الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا بعد تهديدات ترامب
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية