ضبط نصف طن زيوت وتحرير 124 مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار يومين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 109 مخالفات في مجال المخابز

في مجال المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 109 مخالفات، شملت نقص الوزن بين 8 و19 جرامًا، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في إجمالي 1518 شيكار دقيق بلدي مدعم، وعدم مطابقة المواصفات، في تأكيد واضح على الالتزام الصارم بجودة الخبز المدعم وحماية رغيف المواطن.

تحرير 32 مخالفة في مجال الأسواق

في مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة، وضبط المضبوطات التالية: زيوت بمجموع 392 كجم/لتر تقريبًا (بدون فواتير ومجهول المصدر) شملت زيت طعام سايب 140 كجم، و20 كرتونة زيت شعلة (كل كرتونة تحتوي على 12 زجاجة)، و4 جراكن طعام سعة 18 كجم لكل واحد، بالإضافة إلى 200 لتر كلور بدون فواتير، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين الفصل القضائي.

تجميع مواد بترولية سولار بمقدار 2140 لترا، في مجال المواد البترولية

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير مخالفتين وضبط المضبوطات التالية: تجميع مواد بترولية سولار بمقدار 2140 لتر، واستخدام أسطوانات في منطقة مزودة بالغاز، مع التحفظ على 5 أسطوانات سعة 25 كجم مملوءة، لحين صدور القرار القضائي بشأنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.