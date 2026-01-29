خبير استراتيجي: استهداف واشنطن لإيران مستبعد وطهران قادرة على ضرب قواعد أمريكا وإسرائيل

18 حجم الخط

أكد الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة السياسة الدولية والخبير الاستراتيجي، أن ما كشفته التقارير الإعلامية الإسرائيلية بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على إيران بهدف شل قدرتها على تصدير النفط، هى محاولة أمريكية لكسب مزيد من التنازلات الإيرانية بشأن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لضرب الرئة الوحيد للنظام الإيراني اقتصاديا باعتبار أن النفط هو مصدر الدخل القومى لإيران، وهو السبب فى استمرار النظام الايراني، وبالتالى محاولة ايقاف هذة الرئة سيكون له ردود أفعال إيرانية قوية جدا

إيران لديها أوراق عديدة

وأكد في تصريح لفيتو، أن إيران لديها أوراق عديدة وفى الأزمة الأخيرة اتجهت إلى توجيه ضربات لـقواعد أمريكية ومدن إسرائيلية دون أن تغلق مضيق هرمز حتى لا تصاب حركة التجارة العالمية بشلل تام، خاصة وأن إيران تعتمد على تصدير البترول للدول الآسيوية ومنها الصين، وبالتالى تكرار سيناريو فنزويلا فى إيران صعب ولا يمكن تكراره وإذا أرادت أمريكا تكرار ذلك سوف تتكبد الكثير لأنها فى هذه الحالة ستحتاج إلى عمل بري وهذا سيترتب عليه سقوط ضحايا ودمار.

إيران لن تقف مكتوفة الأيدي

وواصل حديثه قائلا: إن إيران لن تقف مكتوفة الايدى خاصة وهى تملك آليات الرد من خلال ضرب القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط وتعطيل الملاحة فى البحر الأحمر عن طريق الحوثيين وضرب المدن الاسرائيلية، وبالتالى إيران لديها آليات توجيه ضربات موجعة لأهداف عديدة بدليل أنها فى الجولة الماضية وصلت صواريخها والمسيرات إلى تهديد الامن الداخلى الإسرائيلى ووصول الصواريخ إلى تل ابيب وكادت تؤدي إلى شلل تام داخل إسرائيل.

محاولة امريكية لكسب مزيد من التنازلات الايرانية بشان برنامجها النووي

وأوضح أن التقارير الإعلامية الإسرائيلية هى محاولة أمريكية لكسب مزيد من التنازلات الايرانية بشان برنامجها النووي، خاصة وأن المخاوف الأمريكية والإسرائيلية تتزايد نتيجة الملف النووي الايراني.

