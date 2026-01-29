الخميس 29 يناير 2026
حوادث

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا خلال زيارة رسمية لروما

مباحثات موسعة حول
مباحثات موسعة حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
 أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى، تلبية لدعوة نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي وزير داخلية إيطاليا.


وعُقدت جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، استعرض خلالها الوزيران أوجه التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين بمختلف المجالات الأمنية، وسبل تطويرها وتعزيز آليات التنسيق المشترك، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المتبادل.

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا خلال زيارة رسمية لروما

وخلال اللقاء، أكد وزير داخلية إيطاليا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها أجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتتالية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، لا سيما جرائم الهجرة غير الشرعية، معربًا عن تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة الظواهر الإجرامية الناتجة عن أنشطة الجريمة المنظمة، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة إقليميًا ودوليًا.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المواقع الشرطية الإيطالية، حيث أشاد وزير الداخلية بمستوى الجاهزية والكفاءة، مؤكدًا في ختام الزيارة على استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمجابهة التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم العالمي.

