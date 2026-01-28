موقف محرج لرئيس نيجيريا في تركيا، تعثر وسقط على الأرض بجوار أردوغان (فيديو)

18 حجم الخط

موقف محرج لرئيس نيجيريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، 73عامًا، في تركيا، حيث تعثر الرئيس النيجيري، وسقط على الأرض في مراسم استقبال رسمية له أجريت في أنقرة.

موقف محرج لرئيس نيجيريا في تركيا

ويظهر المقطع استقبال رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وأثناء سيرهما تعثر الرئيس النيجيري، وفوجيء أردوعان أن نظيره النيجيري سقط على الأرض، وهو يسير بجواره، وسارع المحيطون به بمساعدته على الوقوف.

لحظة تعثر الرئيس النيجيري تينوبو وسقوطه على الأرض، فيتو



وكان الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو يزور تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب أردوغان، وتعثر بولا وسقط على السجادة بعد مراسم الاستقبال الرسمية، خلال سيره بجوار الرئيس التركي أردوغان في زيارته الأخيرة إلى تركيا، وأشارت التقارير إلى أن بولا سقط على الأرض لكن دون إصابات.

أثار مشهد سقوط الرئيس النيجيري على الأرض ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بأنه "صعب ومجرد للغاية"، وخاصة أنه حدث على مشهد من الناس، الذين كانوا يتابعون الاستقبال الرسمي للرئيسين.

موقف محرج لرئيس نيجيريا في استقبال رسمي

علق البلوجر عارف عبد العزيز فقال: "موقف محرج للغاية، تعثر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو وسقط على السجادة خلال مراسم الاستقبال الرسمية في أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

أما البلوجر فاروق طه فقال: "موقف صعب وفي استقبال رسمي يشاهده العالم، الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو يتعثر ويسقط على السجادة عقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في تركيا، وذلك خلال زيارته للبلاد بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



وعلق عبد الرحمن صيام فقال: "لابد ان يتعثر هو كبير في السن وارتدى ملابس تقيلة جدًا"

وعبر عدد من البلوجر النيجيريين عن قلقهم، فقالوا: "لحظة من القلق، لكن الخوف كان أكبر من الضرر الذي لحق بالرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو. فقد الرئيس النيجيري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا منذ يوم الاثنين، توازنه للحظات خلال حفل استقبال رسمي".

كما علق البلوجر الأنراك فقالوا: "بينما كان يقف الرئيس النيجيري بجانب مسؤولين أتراك، تعثر الرئيس تينوبو، مما أثار قلقًا بالغًا بين الحاضرين. وسرعان ما تم مساعدته على الوقوف، لا سيما من قبل نظيره التركي الذي كان يقف بجانبه، مما سمح باستمرار الحفل دون أي حادث يُذكر".

رئيس نيجيريا يزور تركيا

جدير بالذكر أن الرئيس النيجيري تينوبو زار تركيا، أمس الثلاثاء، وأثناء الاستقبال الرسمي، الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، تعثر الرئيس النيجيري وسقط على الأرض أثناء حفل الاستقبال.

وفي بيان صدر عن الحادث، طمأنت الرئاسة النيجيرية النيجيريين، مؤكدًا أنه "بصحة جيدة" و"معنوياته عالية".

كما حثت الرئاسة النيجيري الشعب على عدم تصديق ما وصفه بـ"التكهنات التي لا أساس لها" المتداولة حول صحته.

يذكر أن الرئيس بولا تينوبو يزور تركيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أبوجا وأنقرة. وتتركز المناقشات على التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والدفاع وتطوير البنية التحتية.

