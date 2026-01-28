سيناتور ديمقراطي: تحركات ترامب في فنزويلا ستتكرر دون تفويض في إيران وجرينلاند

18 حجم الخط

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم في جرينلاند أو إيران على خطوات مشابهة لما فعله سابقًا في فنزويلا، في إشارة إلى الضغوط السياسية والعسكرية التي مارستها واشنطن دون توافق داخلي كامل.

قلق داخل الكونجرس من تحركات أحادية لترامب في إيران وجرينلاند

وأعرب ميرفي، عن قلقه من لجوء الإدارة الأمريكية إلى قرارات أحادية في ملفات خارجية حساسة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تجر الولايات المتحدة إلى أزمات دولية غير محسوبة العواقب.

شرط التفويض الدستوري الأمريكي لأي عمل عسكري

وشدد السيناتور الديمقراطي، على أن أي عمل عسكري يجب أن يتم بعد الحصول على إذن صريح من الكونجرس، مؤكدًا أن الدستور الأمريكي يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على استخدام القوة.

تحذير من عدم قانونية تحرك ترامب دون موافقة الكونجرس

وأكد ميرفي أن إقدام الرئيس على تنفيذ عمل عسكري دون تفويض من الكونجرس سيجعل هذا التحرك غير قانوني، ويشكّل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية، ما قد يفتح الباب أمام أزمات قانونية وسياسية داخل الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، وسط جدل متزايد داخل واشنطن بشأن سياسات ترامب الخارجية، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية، وتزايد المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى مواجهات عسكرية دون توافق سياسي داخلي.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض السيادة على مناطق في جرينلاند بها قواعد أمريكية

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في حديث صحفي، أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

