رئيس جامعة طنطا يشدد على سرعة الانتهاء من إعلان النتائج والاستعداد للترم الثاني

18 حجم الخط

عقد مجلس جامعة طنطا اليوم الاجتماع الدوري عن شهر يناير برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

خلال الاجتماع ثمن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا الجهود الحثيثة التي بذلها عمداء الكليات والفرق الإدارية والمعاونة طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول مؤكدًا أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد هو ما ضمن خروج العملية الامتحانية بمظهر حضاري ومنضبط يعكس مكانة الجامعة العريقة موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد بدقة وعناية وإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن سرعة ظهور النتائج تأتي على رأس أولويات الإدارة في الوقت الحالي لمنح الطلاب الفرصة الكافية للاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وقدم رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس خالص التهنئة إلى الدكتور أحمد العربي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لـ كلية أداب طنطا متمنيًا له السداد والتوفيق في قيادة الكلية نحو مزيد من التميز الأكاديمي والإداري ووجه الشكر والامتنان للدكتور ممدوح المصري عميد الكلية السابق على ما قدمه من جهود مخلصة وعطاء دؤوب طوال فترة عمادته للكلية التي شهدت طفرة ملموسة وتطورات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات داخل الكلية.

كما استعرض رئيس الجامعة تقريرًا شاملًا حول أداء منظومة "التعليم عن بعد وما حققته من مستهدفات خلال الفصل الدراسي الأول وفي هذا الصدد وجه رئيس الجامعة بضرورة الاستفادة القصوى من البنية التحتية الإلكترونية المتطورة التي تمتلكها جامعة طنطا مؤكدًا أنها تمثل استثمارًا استراتيجيًا يجب استغلاله لتطوير المناهج التفاعلية ودعم مهارات الطلاب التكنولوجية.

وأشاد الدكتور محمد حسين بالمسابقة الرائدة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان " أفضل كلية صديقة للبيئة، مؤكدًا على أن هذه المسابقة تكتسب أهمية استراتيجية كبرى في الوقت الراهن كونها تساهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشر الوعي البيئي بين أوساط الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المسابقة يتجاوز مجرد التنافس، ليصل إلى تحويل كليات جامعة طنطا إلى "نماذج خضراء" تُطبق أعلى معايير الحفاظ على البيئة والترشيد في استهلاك الموارد وإدارة النفايات بشكل آمن مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.