جامعة طنطا تتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء الطبي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وذلك على هامش ورشة العمل المتخصصة التي استضافتها الكلية بعنوان “عرض منظومة الصيانة الرقمية على منظومة الإمداد”.

وأكد الدكتور محمد حسين أن الزيارة استهدفت تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة مشيرا إلى أن اللقاء تناول استعراضا لمخرجات ورشة العمل.

حيث تم التأكيد على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمستشفيات الجامعية على التقنيات الحديثة للصيانة الرقمية وتطوير قواعد بيانات دقيقة للأجهزة والمعدات الطبية لتسهيل عمليات الإحلال والتجديد الدورية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حنتيرة أن استضافة ورشة عمل "منظومة الصيانة الرقمية" وتوطيد التعاون مع هيئة الشراء الموحد يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير المنظومة الطبية بالجامعة مشيرا إلى أن تكامل الأداء أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة والمساهمة في تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تماشيا مع رؤية الدولة في ميكنة القطاع الصحي.

من جانبه صرح الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن تطبيق منظومة الصيانة الرقمية سيعمل على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول الطبية، مؤكدا أن الهدف هو إطالة العمر الافتراضي للأجهزة ورفع كفاءتها التشغيلية لتقليل فترات التوقف، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تعمل حاليًا على تفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع هيئة الشراء الموحد بما يضمن سرعة الاستجابة لبلاغات الأعطال وتوفير قطع الغيار الأصلية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.