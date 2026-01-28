الأربعاء 28 يناير 2026
جامعة طنطا تتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء الطبي

تعاون مشترك بين جامعة
تعاون مشترك بين جامعة طنطا وهيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء
استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وذلك على هامش ورشة العمل المتخصصة التي استضافتها الكلية بعنوان “عرض منظومة الصيانة الرقمية على منظومة الإمداد”.

وأكد الدكتور محمد حسين أن الزيارة استهدفت تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة مشيرا إلى أن اللقاء تناول استعراضا لمخرجات ورشة العمل.

حيث تم التأكيد على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمستشفيات الجامعية على التقنيات الحديثة للصيانة الرقمية وتطوير قواعد بيانات دقيقة للأجهزة والمعدات الطبية لتسهيل عمليات الإحلال والتجديد الدورية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حنتيرة أن استضافة ورشة عمل "منظومة الصيانة الرقمية" وتوطيد التعاون مع هيئة الشراء الموحد يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير المنظومة الطبية بالجامعة مشيرا إلى أن تكامل الأداء أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة والمساهمة في تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تماشيا مع رؤية الدولة في ميكنة القطاع الصحي.

من جانبه صرح الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن تطبيق منظومة الصيانة الرقمية سيعمل على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول الطبية، مؤكدا أن الهدف هو إطالة العمر الافتراضي للأجهزة ورفع كفاءتها التشغيلية لتقليل فترات التوقف، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تعمل حاليًا على تفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع هيئة الشراء الموحد بما يضمن سرعة الاستجابة لبلاغات الأعطال وتوفير قطع الغيار الأصلية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

