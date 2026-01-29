تحطم طائرة كولومبية تقل 15 شخصًا قرب الحدود مع فنزويلا

18 حجم الخط

الطائرة الكولومبية، أعلنت هيئة الطيران المدني في كولومبيا أن طائرة مدنية تحطمت بعد فقدان الاتصال بها، وذلك عقب اختفائها عن شاشات الرادار أثناء إحدى الرحلات الداخلية، ما أثار حالة من الاستنفار لدى سلطات الطيران والإنقاذ.

الحصيلة الأولية لضحايا الطائرة الكولومبية

وأكدت الهيئة أن حصيلة القتلى بلغت 15 شخصًا كانوا على متن الطائرة الكولومبية، مشيرة إلى عدم وجود ناجين وفق المعلومات الأولية التي وردت من فرق الطوارئ العاملة في موقع الحادث.

عمليات بحث وإنقاذ مكثفة بعد تحطم الطائرة الكولومبية

وأوضحت السلطات أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من تحديد موقع حطام الطائرة بعد ساعات من فقدان أثرها، حيث جرى الوصول إلى المنطقة التي سقطت فيها رغم صعوبة التضاريس والظروف الجوية.

فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء تحطم الطائرة الكولومبية

وأكدت هيئة الطيران المدني الكولومبي فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث، بما في ذلك فحص سجلات الطائرة والاتصالات الأخيرة مع برج المراقبة، إضافة إلى مراجعة الأحوال الجوية وقت الرحلة.

وقدمت السلطات الكولومبية تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة استمرار المتابعة الرسمية للحادث، وتعهّدت بإعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وفُقد الاتصال بطائرة كانت تقل 15 شخصًا، من بينهم نائب في البرلمان ومرشح للانتخابات، قرب الحدود المتوترة بين كولومبيا وفنزويلا، الأربعاء، بحسب ما أعلنت شركة الطيران الحكومية الكولومبية «ساتينا» والسلطات الجوية.

وأفادت المصادر بأن الطائرة أقلعت من مدينة كوكوتا الحدودية، وعلى متنها طاقم مكوّن من شخصين، قبل أن ينقطع الاتصال بها مع أبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها المقرر في مدينة أوكانيا القريبة، عند الساعة 12:50 ظهرًا.

وتقع المنطقة التي اختفت فيها الطائرة ضمن نطاق جبلي صعب، يتميز بظروف جوية شديدة التقلب، كما تشهد نشاطًا لجماعة «جيش التحرير الوطني» المتمرّدة، التي تسيطر على مساحات واسعة من تلك المناطق.

وأكدت السلطات الجوية الكولومبية أنه جرى فورًا تفعيل بروتوكولات الأمن وعمليات البحث والإنقاذ، لتحديد موقع الطائرة والكشف عن مصير ركابها.

من جانبه، قال عضو المجلس المحلي ويلمر كاريّو إن الطائرة كانت تقل نائبًا في مجلس النواب الكولومبي ومرشحًا للانتخابات التشريعية المقبلة، موضحًا أن المفقودين هم النائب ديوجينيس كوينتيرو والمرشح كارلوس سالسيدو إلى جانب مرافقيهما.

وأضاف كاريّو أن الأنباء الواردة عن الحادث الجوي تثير قلقًا بالغًا، داعيًا إلى التزام الهدوء في انتظار صدور بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح ملابسات الواقعة.

وتعود الطائرة المفقودة إلى طراز «بيتش كرافت 1900» ثنائية المحركات، وكانت تُشغَّل من قبل شركة الرحلات الخاصة «سياركا».

