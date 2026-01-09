رئيس كولومبيا: أخشى مصير مادورو

18 حجم الخط

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إنه كان يخشى عملا عسكريا أمريكيا محتملا ضد بلاده، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب.

فعل أشياء مؤذية في كولومبيا

وصرح بيترو في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" نشرت يوم الجمعة، بأن الرئيس ترامب أبلغه في المحادثة الهاتفية "أنه كان يفكر في فعل أشياء مؤذية في كولومبيا".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال القائد اليساري إن الرسالة أوحت له بأن "الاستعدادات لشن عمل عسكري كانت جارية بالفعل، رغم أنه لم يكن يعرف أي إجراء بعينه يتم التخطيط له".

وأضاف بيترو: "كانت هناك مؤشرات على أنهم كانوا يستعدون بالفعل لشيء ما، عملية عسكرية ربما".

وذكر الرئيس الكولومبي أن الأحداث التي جرت في فنزويلا جعلته يخشى على نفسه شخصيا.

مصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يخشى أن يطاله مصير مماثل لمصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته القوات الأمريكية ونقلته إلى الولايات المتحدة، قال بيترو: "بلا شك."

ومع ذلك، بعد محادثة هاتفية استمرت لمدة ساعة مع ترامب يوم الأربعاء، خفت حدة الموقف في الوقت الحالي، وأفاد بيترو: "أعتقد أن التهديد قد تم تأجيله، ولعلي كنت مخطئا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026.

وكتب الرئيس ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أتطلع إلى لقاء جوستافو بيترو رئيس كولومبيا، في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من فبراير".

