هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب

18 حجم الخط

لبن وزبادى الفراولة من منتجات الألبان المصنعة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم، ويعشقها الصغار كثيرا لمذاقها المميز.

وحذرت بعض الجهات الطبية من تناول هذه المنتجات، لأن اللون الأحمر ونكهة الفراولة تضر بصحة الصغار كثيرا.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، تلجأ كثير من شركات الأغذية إلى إضافة ألوان ونكهات صناعية للزبادي واللبن، خاصة نكهة الفراولة، لجذب الأطفال بلونها الوردي وطعمها المحبب، وهذه الألوان عبارة عن مواد كيميائية تضاف لإعطاء اللون الوردي أو الأحمر المشابه للفراولة، أما نكهة الفراولة الصناعية، فهى مركبات كيميائية تحاكي طعم الفراولة دون وجود فاكهة حقيقية أو بنسبة ضئيلة جدا.

مخاطر نكهة الفراولة واللون الأحمر فى اللبن والزبادى

مخاطر ألوان الطعام الصناعية على الأطفال

وأضاف عوض، أن من مخاطر الألوان الصناعية على الأطفال:-

فرط الحركة وتشتت الانتباه، وربطت دراسات عديدة بين بعض الألوان الصناعية مثل الأحمر، وزيادة فرط الحركة وقلة التركيز لدى الأطفال، وقد تظهر أعراض مثل العصبية الزائدة، وصعوبة النوم، والاندفاعية.

الحساسية والطفح الجلدي، وبعض الأطفال يعانون من حساسية تجاه الألوان الصناعية، وقد تظهر في صورة طفح جلدي، وحكة، واحمرار أو تورم بسيط.

اضطرابات الجهاز الهضمي، ويمكن أن تسبب الألوان والنكهات الصناعية مغصا، أو انتفاخا أو إسهالا خاصة للأطفال ذوي المعدة الحساسة.

تأثير سلبي على الكبد، والكبد هو المسؤول عن التخلص من السموم، والإفراط في المواد الصناعية قد يشكل عبئا إضافيا على كبد الطفل غير المكتمل النمو.

مخاطر نكهة الفراولة الصناعية في الزبادي

وتابع، أما عن مخاطر نكهة الفراولة على الصغار:-

غياب القيمة الغذائية الحقيقية، والزبادي بنكهة الفراولة الصناعية وغالبا لا يحتوي على فراولة حقيقية، بالتالي يفتقد للفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الطبيعية.

ارتفاع نسبة السكر، ولتعويض الطعم، تضاف كميات كبيرة من السكر أو المحليات، وهذا يزيد خطر تسوس الأسنان، والسمنة، وضعف المناعة.

تعويد الطفل على الطعم الصناعي، والاعتياد على النكهات الصناعية يقلل تقبل الطفل للطعم الطبيعي للفواكه، وقد يرفض الزبادي أو اللبن الطبيعي لاحقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.