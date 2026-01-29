اليوم، إجازة رسمية بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

18 حجم الخط

تبدأ اليوم الخميس 29 يناير 2026، جميع البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكًا، إجازة لمدة 3 أيام متواصلة، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك لتزامن الإجازة مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.

يأتي ذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس المقبل الموافق 29 يناير 2026، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بزيادة عمليات تزويد ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة، لخدمة احتياجات المواطنين لتوفير النقد الكاش خلال إجازة البنوك.

كما قرر مجلس إدارة البورصة المصرية أن يكون اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بدلًا من يوم الأحد 25 يناير 2026، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 01 فبراير 2026.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة عيد ثورة ٢٥ يناير والشرطة، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند 3.181 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى تاريخي جديد عند 47834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 57414 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21752 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4904 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12505 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4968 نقطة.

