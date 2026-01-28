عميدة طب أسنان طنطا: وفرنا أحدث الأجهزة لإعداد أطباء متميزين والعيادات الخارجية أسعارها رمزية (فيديو)

18 حجم الخط

فتحت الدكتورة فاتن أبو طالب عميدة كلية طب الأسنان بـ جامعة طنطا قلبها للحديث عن رحلتها المهنية ورؤيتها لتطوير التعليم ودور الكلية في خدمة المجتمع.

وبدأت عميد أسنان طنطا حديثها بتأكيد أن مشوارها في طب الأسنان لم يكن وليد الصدفة بل جاء بدافع الشغف وحب المهنة منذ البدايات مشيرة إلى أن طب الأسنان ليس مجرد علاج لكنه رسالة إنسانية تجمع بين العلم والفن وتسهم في إعادة الابتسامة والثقة للمرضى.

وأوضحت عميدة الكلية فى حوار خاص لـ “فيتو”، أن الاستمرار والنجاح في أي مجال مرتبطان بحب ما نفعله قائلة: أحبوا ما تفعلون فالإبداع والابتكار يأتيان من الشغف الحقيقي بالمهنة واستغلال كل فرصة لتطوير المهارات وترك بصمة حقيقية.

وعن دور كلية أسنان طنطا في إعداد أطباء متميزين لفتت إلى أن جامعة طنطا وفرت أحدث الأجهزة والعيادات التعليمية بمواصفات عالمية بما يتيح للطلاب تدريبا عمليا متطورا على أحدث التقنيات ويؤهلهم لمواكبة التطور السريع في مجال طب الأسنان محليا ودوليا.

وتنتقل العميدة للحديث عن خدمة المجتمع مؤكدة أنها تأتي على رأس أولويات الكلية حيث تعد كلية طب الأسنان بمثابة مستشفى تعليمي متكامل يقدم خدمات علاجية للمواطنين بالتوازي مع العملية التعليمية في إطار دور الجامعة المجتمعي.

وفي سياق التطوير أشارت إلى أن الكلية تسعى باستمرار إلى الارتقاء محليا وعالميا موضحة أن تحديث العيادات وتطوير التعليم الطبي المستمر جزء أساسي من استراتيجية الكلية لتعزيز دورها العلمي والمجتمعي.

كما كشفت عميدة الكلية عن حصول كلية طب الأسنان بجامعة طنطا على اعتماد دولي منذ سنوات مؤكدة أن هذا الاعتماد يعد تتويجا لجهود التطوير المستمرة ويمنح الطلاب ميزة تنافسية قوية في سوق العمل.

وعن الخدمات المقدمة للمواطنين توضح أبو طالب أن العيادات الخارجية بالكلية تقدم جميع التخصصات العلاجية بأسعار رمزية بداية من تنظيف وتلميع الأسنان مرورا بالليزر وطب الأسنان الرقمي ووصولا إلى التقويم وجراحات الفم والفكين إلى جانب التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث.

وأضافت أن الكلية تضم وحدة جراحة متقدمة وعددا كبيرا من العيادات الداخلية المجهزة بأحدث الأجهزة لافتة إلى أن متوسط عدد المترددين يوميًا يصل إلى نحو 500 مريض وقد يتجاوز الألف مريض في بعض الأيام ما يعكس حجم الثقة المجتمعية في خدمات الكلية.

وكشفت “أبو طالب” أنه يتم التجهيز لمؤتمر دولي في شهر ابريل يحاضر به أكثر من 12 أجنبي بالإضافة الى 22 محاضر من جامعة طنطا و56 من الجامعات الأخرى يحاضرون به وورش عمل مميزة وأكثر من 50 شركة ومعرض.

وفي ختام الحوار أكدت الدكتورة فاتن أبو طالب أن التطوير المستمر للعيادات الخارجية وتهيئة عيادات جديدة لطلبة الامتياز والدراسات العليا يأتي ضمن أولويات الدكتور محمود حسين رئيس جامعة طنطا مع الحرص على الاعتماد على حلول اقتصادية مبتكرة سواء داخل الجامعة أو الكلية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية بما يضمن استدامة التطوير وجودة الخدمة التعليمية والعلاجية.

