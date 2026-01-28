تشكيل برشلونة أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويملك برشلونة 13 نقطة في رصيده بترتيب دوري أبطال أوروبا، في المركز التاسع، أما كوبنهاجن فلديه 8 نقاط في المركز 26.

تشكيل برشلونة أمام كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل برشلونة أمام كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إيريك جارسيا، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: تشيزني، رونالد أراوخو، فيران توريس، ماركوس راشفورد، كاسادو، روني، بيرنال، جوفري، كوشين، تومي.



4 غيابات تزعج البارسا في موقعة دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة كوبنهاجن كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، كوشين.

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جوفري، فيرمين لوبيز، كاسادو، داني أولمو، بيرنال، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني باردجي.

وعلى صعيد الغيابات يفتقد هانز فليك للغيابات طويلة الأمد المتمثلة في جافي وأندرياس كريستنسن كما سيغيب بيدري بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليمنى، وفرينكي دي يونج بداعي الإيقاع.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تشير التوقعات إلى إمكانية استعانة فليك بإريك جارسيا وداني أولمو في أدوار دفاعية وهجومية مختلفة لتعويض النقص في خط الوسط، بينما يبدو فيرمين لوبيز الأقرب لشغل مركز صانع الألعاب.

وفي سياق متصل تلقى فليك نبأ سارا قبل الموقعة القارية بحصول فيران توريس، هداف الفريق برصيد 15 هدفًا، على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وتعافى توريس من إصابته في العضلة نصف الغشائية بساقه اليمنى، ليدخل قائمة الفريق لمواجهة كوبنهاجن.

ويهدف الفريق الكتالوني إلى إنهاء هذا الدور في أحد المراكز الثمانية الأولى، ما يتطلب الفوز على كوبنهاجن مع انتظار تحسن "فارق الأهداف" النهائي مقارنة بالمنافسين المباشرين لضمان العبور المباشر لدور الـ16.

