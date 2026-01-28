برشلونة يحسم قراره بشأن صفقة مهاجم منتخب الكاميرون

18 حجم الخط

قرر نادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي، صرف النظر عن التعاقد مع الدولي الكاميروني إيتا إيونج مهاجم فريق ليفانتي، رغم المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أصبح إيتا إيونج واحدا من أبرز الجواهر المتاحة في سوق الانتقالات بفضل أدائه الرفيع مع ليفانتي، بالإضافة إلى ظهوره الجيد في أول مشاركة له ببطولة كأس أمم أفريقيا.

برشلونة يتراجع عن ضم إيتا إيونج

وكان برشلونة قد أبدى اهتماما باللاعب الصيف الماضي قبل انتقاله إلى ليفانتي مقابل 3 ملايين يورو، ما كان يُعد صفقة مثيرة في ذلك الوقت، بينما تبلغ قيمة شرطه الجزائي حاليًا 30 مليون يورو.

واستفسر برشلونة عن وضع اللاعب، خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات في أغسطس الماضي، إلا أن فياريال تمسك حينها بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو.

وفي ذلك الوقت، كان إيونج خيارًا مثيرًا لبرشلونة نظرًا لسعره المناسب وإمكانية صقله بين الفريق الرديف والفريق الأول، أو حتى إعارته لمدة عام.

ولا ينكر برشلونة في الوقت الراهن التطور الكبير في مستوى اللاعب، كما يحتفظ بعلاقة طيبة مع ممثليه، بالإضافة إلى إيونج يمنح أولوية للانتقال إلى البارسا.

ومع ذلك، اتخذ برشلونة قرارًا بعدم الدخول في مزاد علني على المهاجم الكاميروني، خاصة مع علم النادي بوجود أندية إنجليزية مستعدة للاقتراب من دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 30 مليون يورو.

وعلم ممثلو إيونج بقرار النادي الكتالوني، وبناءً عليه، بدأ الوكلاء في الاستماع للعروض الأخرى المقدمة له.

برشلونة يريد بديلا لروبرت ليفاندوفسكي

ويتبنى برشلونة رؤية واضحة تقضي بضرورة التعاقد مع بديل من الطراز الرفيع في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي بعد 30 يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.