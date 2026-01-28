الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"البنتاجون" ينظم احتفالًا رسميًّا بمناسبة تسليم جيش الاحتلال مركبة داود رقم 1000 (صور)

أمريكا تسلم الاحتلال
أمريكا تسلم الاحتلال مركبة داود، فيتو
18 حجم الخط

نظمت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم، احتفالًا رسميًّا في الاحتلال، بمناسبة تسليم جيش الحرب الإسرائيلي المركبة العسكرية رقم 1000 من طراز “داود”، وهي من إنتاج شركة MDT Armor الأمريكية.

الولايات المتحدة تسلم الجيش الإسرائيلي مركبة داود

ووفق وسائل إعلام عبرية، يعد هذا التسليم محطة بارزة في مسار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال تعزيز قدرات جيش الاحتلال وتطوير منظوماته القتالية واللوجستية.

مركية داود، فيتو
مركية داود، فيتو

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي، لبدء محادثات جديدة مع الإدارة الأمريكية لبحث اتفاق أمني يمتد لعشر سنوات، في لحظة تحاول فيها تل أبيب الموازنة بين الحفاظ على الدعم العسكري الأمريكي والاستعداد لمرحلة تقول إنها تقوم على تقليص الاعتماد على المنح النقدية المباشرة.

تل أبيب تسعى لعقد اتفاقية أمنية مع أمريكا تمتد 10 أعوام

وقال جيل بنحاس، قبيل تنحيه عن منصبه كمستشار مالي أول لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الاتفاق يهدف إلى تمديد الدعم العسكري الأمريكي.

مركية داود، فيتو
مركية داود، فيتو

وأوضح المستشار المالي السابق لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة بدلا من المساعدات النقدية المباشرة.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، عبّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في تقليص تدريجي لاعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل، مؤكدا أنه لا ينوي السعي إلى تجديد كامل لاتفاق المساعدات الموقع عام 2016.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد عسكري بـ حزب الله في لبنان

وزير جيش الاحتلال: دمرنا حي الشجاعية في غزة بالكامل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داود المركبة العسكرية وزارة الحرب الأمريكية MDT Armor

مواد متعلقة

سرب معلومات ووثائق سرية، طهران تعدم مواطنا إيرانيا بتهمة التخابر لصالح الموساد

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم قلنديا وشارع المطار شمال القدس

جيش الاحتلال: الهجوم الأمريكي على إيران غير محدد ومرهون بقرار ترامب
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية