"البنتاجون" ينظم احتفالًا رسميًّا بمناسبة تسليم جيش الاحتلال مركبة داود رقم 1000 (صور)

18 حجم الخط

نظمت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم، احتفالًا رسميًّا في الاحتلال، بمناسبة تسليم جيش الحرب الإسرائيلي المركبة العسكرية رقم 1000 من طراز “داود”، وهي من إنتاج شركة MDT Armor الأمريكية.

الولايات المتحدة تسلم الجيش الإسرائيلي مركبة داود

ووفق وسائل إعلام عبرية، يعد هذا التسليم محطة بارزة في مسار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال تعزيز قدرات جيش الاحتلال وتطوير منظوماته القتالية واللوجستية.

مركية داود، فيتو

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي، لبدء محادثات جديدة مع الإدارة الأمريكية لبحث اتفاق أمني يمتد لعشر سنوات، في لحظة تحاول فيها تل أبيب الموازنة بين الحفاظ على الدعم العسكري الأمريكي والاستعداد لمرحلة تقول إنها تقوم على تقليص الاعتماد على المنح النقدية المباشرة.

تل أبيب تسعى لعقد اتفاقية أمنية مع أمريكا تمتد 10 أعوام

وقال جيل بنحاس، قبيل تنحيه عن منصبه كمستشار مالي أول لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الاتفاق يهدف إلى تمديد الدعم العسكري الأمريكي.

مركية داود، فيتو

وأوضح المستشار المالي السابق لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة بدلا من المساعدات النقدية المباشرة.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، عبّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في تقليص تدريجي لاعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل، مؤكدا أنه لا ينوي السعي إلى تجديد كامل لاتفاق المساعدات الموقع عام 2016.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.