قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم قلنديا وشارع المطار شمال القدس

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، محيط مخيم قلنديا وشارع المطار شمال مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

حريق في مقر الأونروا بالقدس الشرقية بعد هدمه

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة، الذي قامت جرافات إسرائيلية بهدمه جزئيا الأسبوع الماضي، أضرمت فيه النيران.

ولم تذكر الأونروا، التي منعتها إسرائيل من العمل داخل البلاد عام 2025، تفاصيل عن سبب اندلاع الحريق في مقرها.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان: "بعد اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وهدمه، أضرمت فيه النيران".

ووصفت الوكالة الحريق بأنه جزء من “محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين”.

وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ، في وقت سابق، بأنها استجابت لبلاغ من المقر، حيث تعمل على "إخماد حريق ومنع انتشاره"، من دون أن تتحدث عن سببه أيضا.

وكانت الأمم المتحدة دانت بشدة عمليات الاستيلاء على المقر وهدمه التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدت الأونروا أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو موقف كررته الأحد.

وقال المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، لوكالة فرانس برس: "إن إسرائيل، كأي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ومن دون استثناء، ملزمة قانونا بحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها".

وأُنشئت الأونروا خصيصا لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عام 1948، حيث تقوم بخدمات تسجيل اللاجئين، إضافة إلى خدمات أخرى في مجالي الصحة والتعليم.

ويخلو مقر الأونروا في القدس الشرقية من الموظفين منذ يناير 2025، بعد مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.

وتتهم إسرائيل الأونروا بتوفير غطاء لعناصر حماس، وكشفت سلسلة من التحقيقات أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة في هذا الصدد، فيما لا تزال الأونروا تعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

الجريدة الرسمية