مفاوضات بين أمريكا وإسرائيل بشأن مصير مسلحي أنفاق رفح، ما القصة؟

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع دولة الاحتلال لحل أزمة مسلحي حماس داخل أنفاق رفح الفلسطينية.

خروج المسلحين بعد تجريدهم من السلاح

وقالت القناة 12 العبرية، بأن الولايات المتحدة طلبت من دولة الاحتلال السماح بخروج مسلحي رفح الفلسطينية بعد تجريدهم من السلاح.

وبحسب شبكة «العربية»، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير: "سنسمح بخروج مسلحي حماس في رفح الفلسطينية إذا قرر المستوى السياسي ذلك".

استعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014

وأمس، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي زامير، أبدى استعداده لإخراج نحو 200 مسلح فلسطيني من مدينة رفح، مقابل استعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014.

وكان جولدين قد قُتل خلال عملية “الجرف الصامد” في غزة عام 2014، وتعتقد إسرائيل أن جثته ما زالت محتجزة لدى حركة حماس، التي ترفض الكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين إلا في إطار صفقة تبادل شاملة للأسرى والجثامين.

هذا وأفادت التقارير بأن الوسطاء الدوليين يضغطون على إسرائيل للموافقة على إخراج آمن للمقاتلين المحاصرين، بعضهم عالق داخل أنفاق، وجرى طرح آليات تشمل إخراجهم بواسطة مركبات الصليب الأحمر عبر ممرات محددة لتجنب الاحتكاك مع قوات جيش الاحتلال.

