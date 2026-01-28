18 حجم الخط

في مشهد تعليمي يعكس الاهتمام بتنمية المهارات اللغوية وصقل قدرات الطلاب، نظّمت إدارة شبين القناطر التعليمية الأزهرية، اليوم، تصفيات مسابقة «نحلة التهجي» في اللغة الإنجليزية، وسط مشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية، وأجواء تنافسية اتسمت بالحماس والتركيز.

«نحلة التهجي» تشعل روح التحدي بين طلاب شبين القناطر الأزهرية

جاءت فعاليات التصفيات تحت رعاية فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وبمتابعة فضيلة الشيخ مجدي آتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، وبإشراف رباب عادل جلال، منسق المسابقة، وبمشاركة محمود الصياد، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة القليوبية الأزهرية، والأستاذ محمد الصادق، موجه أول اللغة الإنجليزية.



وتميّزت المنافسات بمستوى لغوي مرتفع، حيث أظهر الطلاب براعة واضحة في نطق الكلمات والالتزام بقواعد التهجئة الصحيحة، الأمر الذي يعكس التطوير المستمر في منظومة تعليم اللغة الإنجليزية داخل المعاهد الأزهرية بشبين القناطر.

وأشادت لجنة التحكيم بالأداء المشرف للطلاب، مؤكدة أن المسابقة تسهم في تنمية الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات التواصل اللغوي، واكتشاف العناصر الموهوبة القادرة على التميّز في المراحل المتقدمة من المسابقة.

وفي ختام التصفيات، جرى تكريم أعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لجهودهم المخلصة، كما تم تكريم الطلاب الفائزين لتحفيزهم على مواصلة التفوق والتميّز العلمي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة منطقة القليوبية الأزهرية الهادفة إلى دعم الأنشطة التربوية الحديثة، وإعداد جيل واعٍ لغويًا، قادر على مواكبة متطلبات العصر والمنافسة في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.