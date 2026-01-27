الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

قيادات قطاع المعاهد والمنطقة الأزهرية يتابعون منظومة التدريب فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
واصلت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية جولاتها الميدانية المكثفة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية لمتابعة فعاليات البرامج التدريبية النوعية.

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حيث تفقد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بالقطاع، قاعات التدريب بمركز الخدمة والنشاط بميامي، والتي تستضيف البرنامج المركزي لمعلمي اللغة الفرنسية لتأهيلهم لمهارات اختبار "DELF" الدولي.

وحرص مسؤولو القطاع خلال الجولة على فتح لغة حوار مباشرة مع المتدربين داخل القاعات، لاستطلاع آرائهم حول المحتوى التدريبي المقدم ومدى رضاهم عن الخدمات اللوجستية وتجهيزات القاعات، بالإضافة إلى قياس مدى استفادتهم من الخبرات التقنية واللغوية التي يقدمها المدربون المتخصصون. 

 

وأكدت القيادات أن الهدف من هذه اللقاءات التفاعلية هو الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمعلمين في الميدان وتطوير الحقائب التدريبية بما يضمن انعكاسها بشكل مباشر على مستوى الطلاب داخل المعاهد.

وفي سياق متصل، قام  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتفقد قاعات التدريب بمقر المنطقة بسموحة، لمتابعة انتظام برامج تنمية المهارات والذكاء الاصطناعي، والاطمئنان على توفير كافة سبل الدعم التقني للمدربين والمتدربين. 

 

كما تفقد قاعات تدريب برنامجي "إعداد المدربين الإداريين" و"تنمية المهارات الإدارية للعاملين بالوحدات الحسابية والتعاقدات والمخازن".

 

وأشاد "أبو خزيمة" بالانضباط الذي تشهده مراكز التدريب بالإسكندرية، والتعاون المثمر بين إدارات التدريب والكمبيوتر التعليمي، ورعاية الطلاب، مؤكدًا أن تكاتف الجهود ساهم في تهيئة بيئة تدريبية محفزة تشجع الكوادر الأزهرية على التميز ومواكبة أحدث المستجدات في المنظومة التعليمية.

الاسكندرية المعاهد الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

الجريدة الرسمية