7 تحاليل طبية مهمة يجب إجراؤها لعلاج النحافة المرضية

18 حجم الخط

علاج النحافة حلم كبير لأصحابها لأنها تؤثر على صحة ومظهر الجسم بشكل سلبي، لذا يتهافت مرضى النحافة خاصة الفتيات على البحث عن أفضل طرق علاج النحافة.

ويظن البعض أن علاج النحافة مجرد الإكثار من تناول الطعام، ولكن فى الحقيقة معظم حالات النحافة لها أسباب عضوية ويجب علاجها أولا.

تحاليل يجب إجراؤها لعلاج النحافة بشكل صحيح

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إنه إذا كان الجسم نحيف ومهما تم من تناول الطعام بشراهة لا يزداد الوزن فهذا يعنى أن المشكلة هنا مرضية، وللتعرف عن سبب المشكلة وعلاجها هناك تحاليل مهمة يجب إجراؤها عند الإصابة بالنحافة والبحث عن العلاج، ومن أهم هذه التحاليل:-

تحاليل يجب إجراؤها لعلاج النحافة

تحليل دم CBC، لمعرفة مستوى الدم والهيموجلوبين.

تحليل مخزون الحديد، وإذا كان الجسم يعانى من نقص الحديد، تظهر أعراض التعب والشحوب وصعوبة زيادة الوزن.

تحليل الغدة الدرقية TSH، حيث إن نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على الوزن بشكل مباشر.

فيتامين B12 وحمض الفوليك، مهمان للطاقة وصحة الجسم، ونقصهما يمكن أن يؤثر على الوزن بشكل ملحوظ.

تحليل الزنك، لأن نقص الزنك يقلل الشهية.

تحاليل وظائف الكبد والكلى، حيث يجب التأكد من أن الجسم يستقبل الطعام والمكملات جيدا ولا يوجد أي مشاكل صحية.

بعد هذه التحاليل، يتم تحديد السبب وبدء خطة علاج مناسبة ونظام غذائي صحي يجعل الوزن يزيد بطريقة صحية وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.