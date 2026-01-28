حماس: نتنياهو يفخخ اتفاق وقف إطلاق النار بالحديث عن نزع سلاح المقاومة قبل إعمار غزة

18 حجم الخط

أكد مصدر من حركة حماس، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نزع سلاح المقاومة قبل الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق غزة، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن أي بنود تربط الإعمار بشروط سياسية أو أمنية إسرائيلية.

قيود الاحتلال الإسرائيلي على فتح معبر رفح

وأوضحت حماس، أن إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على فتح معبر رفح، ما أدى إلى تعطيل حركة العبور ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا مباشرًا لما تم الاتفاق عليه، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية.

ممارسات الاحتلال فاقمت الأوضاع الإنسانية وزادت معاناة المدنيين

وأضافت الحركة، أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق فتح معبر رفح لفترة طويلة، رغم التفاهمات التي نصت على تسهيل حركة المرضى والجرحى والمساعدات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات فاقمت الأوضاع الإنسانية وزادت من معاناة المدنيين في غزة.

وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ بنود اتفاق غزة، مؤكدة أن استمرار القيود على المعابر واستخدام ملف الإعمار كورقة ضغط سياسي يقوض أي فرص للتهدئة والاستقرار.

ودعت حركة حماس الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ورفع القيود عن معبر رفح، والسماح ببدء عملية إعمار غزة دون شروط مسبقة، حفاظًا على حقوق السكان وتجنب تصعيد جديد.

