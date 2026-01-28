الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نتنياهو يفخخ اتفاق وقف إطلاق النار بالحديث عن نزع سلاح المقاومة قبل إعمار غزة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو
18 حجم الخط

أكد مصدر من حركة حماس، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نزع سلاح المقاومة قبل الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق غزة، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن أي بنود تربط الإعمار بشروط سياسية أو أمنية إسرائيلية.

قيود الاحتلال الإسرائيلي على فتح معبر رفح

وأوضحت حماس، أن إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على فتح معبر رفح، ما أدى إلى تعطيل حركة العبور ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا مباشرًا لما تم الاتفاق عليه، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية.

ممارسات الاحتلال فاقمت الأوضاع الإنسانية وزادت معاناة المدنيين 

وأضافت الحركة، أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق فتح معبر رفح لفترة طويلة، رغم التفاهمات التي نصت على تسهيل حركة المرضى والجرحى والمساعدات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات فاقمت الأوضاع الإنسانية وزادت من معاناة المدنيين في غزة. 

وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ بنود اتفاق غزة، مؤكدة أن استمرار القيود على المعابر واستخدام ملف الإعمار كورقة ضغط سياسي يقوض أي فرص للتهدئة والاستقرار.

ودعت حركة حماس الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ورفع القيود عن معبر رفح، والسماح ببدء عملية إعمار غزة دون شروط مسبقة، حفاظًا على حقوق السكان وتجنب تصعيد جديد.

ترامب: مجلس السلام بشأن غزة قد يمتد إلى مناطق أخرى

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس نتنياهو نزع سلاح المقاومة اعادة اعمار قطاع غزة إعمار قطاع غزة اتفاق غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل معبر رفح فتح معبر رفح الوسطاء الدوليين والإقليميين

مواد متعلقة

رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على خطة هجوم حال فشل نزع سلاح حماس

نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بغزة ونركز على نزع سلاح حماس

إعلام عبري: أمريكا تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس

أسلاك شائكة وجدار 8 أمتار وممر مغلق، ترتيبات صادمة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية