الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بغزة ونركز على نزع سلاح حماس

نتنياهو
نتنياهو
18 حجم الخط

إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تركز حاليًا على ما وصفه بـ«المهمتين الأخيرتين»، وهما نزع سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من كامل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

نتنياهو: نزع سلاح حماس سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة

وأوضح نتنياهو أن حكومته عازمة على نزع سلاح حماس «سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة»، مشيرًا إلى أن إسرائيل مستمرة في ممارسة الضغوط السياسية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف، دون الكشف عن تفاصيل الخطوات المقبلة.

نتنياهو: تنسيق مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود تنسيق مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الملفات، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يندرج ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ما يتعلق بالأمن الإقليمي وملف غزة.

نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة، معتبرًا أن أي كيان من هذا النوع يشكل – بحسب تعبيره – تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، في موقف يعكس تشدد الحكومة الإسرائيلية حيال مستقبل القطاع.

تصريحات تعكس تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا في ملف غزة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وسط تباين حاد في المواقف بشأن مستقبل القطاع والترتيبات الأمنية والسياسية اللاحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو دولة فلسطينية نزع سلاح حماس سلاح حماس إسرائيل ترامب

مواد متعلقة

نتنياهو: أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُقابل برد غير مسبوق

إعلام عبري: أمريكا تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس

رويترز: حماس لم تتلقَّ حتى الآن مقترحًا واقعيًا لتسليم سلاحها

ترامب: حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الأخيرة وواجبها التخلي عن السلاح
ads

الأكثر قراءة

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب في محل بويات بالمنوفية

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية