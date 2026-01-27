نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بغزة ونركز على نزع سلاح حماس

18 حجم الخط

إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تركز حاليًا على ما وصفه بـ«المهمتين الأخيرتين»، وهما نزع سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من كامل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

نتنياهو: نزع سلاح حماس سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة

وأوضح نتنياهو أن حكومته عازمة على نزع سلاح حماس «سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة»، مشيرًا إلى أن إسرائيل مستمرة في ممارسة الضغوط السياسية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف، دون الكشف عن تفاصيل الخطوات المقبلة.

نتنياهو: تنسيق مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود تنسيق مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الملفات، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يندرج ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ما يتعلق بالأمن الإقليمي وملف غزة.

نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة، معتبرًا أن أي كيان من هذا النوع يشكل – بحسب تعبيره – تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، في موقف يعكس تشدد الحكومة الإسرائيلية حيال مستقبل القطاع.

تصريحات تعكس تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا في ملف غزة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وسط تباين حاد في المواقف بشأن مستقبل القطاع والترتيبات الأمنية والسياسية اللاحقة.

