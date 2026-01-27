إعلام عبري: أمريكا تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس

18 حجم الخط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، بأن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام القادمة الموعد النهائي لتنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن جهود دولية لإنهاء النزاع وتأمين وقف إطلاق النار.

خطة نزع السلاح جزء من ترتيبات المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار

وبحسب المصادر، يُعد الإعلان جزءًا من المرحلة الثانية للاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار، والذي يتضمن التزامات أمنية أخرى للفصائل الفلسطينية، بهدف ضمان استقرار الوضع داخل قطاع غزة.

واشنطن تسعى لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات الأمنية

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب التقدم في تنفيذ هذه الترتيبات، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالاتفاقيات الموقعة لتجنب أي تصعيد جديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مع توفير الضمانات الدولية لمتابعة العملية.

ويراقب المجتمع الدولي ردود فعل حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، خصوصًا فيما يتعلق بملف السلاح، حيث يعتبر هذا الإعلان مؤشرًا على جدية الخطوات القادمة نحو تثبيت وقف النار وتحقيق استقرار نسبي في غزة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن حركة حماس لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترح تصفه بـ«الواقعي» يتعلق بتسليم سلاحها، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن النقاشات الجارية حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة، في ظلال خروقات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعدم تسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها.

