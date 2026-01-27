الثلاثاء 27 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: مجلس السلام بشأن غزة قد يمتد إلى مناطق أخرى
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مجلس السلام الذي تم تشكيله بشأن قطاع غزة قد يتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى إذا دعت الحاجة، في خطوة تعكس طموح الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق المبادرة الدولية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

مجلس السلام جزء من جهود دولية لوقف النزاع وتحقيق الاستقرار

وأوضح ترامب أن مجلس السلام في غزة يشكل إطارًا دوليًا يضم قادة وزعماء العالم، ويهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، ومتابعة الالتزامات الإنسانية والسياسية في غزة، مع إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى تتطلب تدخلًا دوليًا مماثلًا.

إشارات ترامب إلى تعزيز الدور الدولي في إدارة الأزمات الإقليمية

وأكد الرئيس الأمريكي أن نجاح مجلس السلام في غزة قد يشكل نموذجًا لتدخلات مماثلة في مناطق أخرى تواجه نزاعات مسلحة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لضمان حماية المدنيين وتحقيق حلول مستدامة للنزاعات.

تصريحات ترامب تأتي وسط متابعة دولية لآليات دعم السلام في غزة

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي نتائج المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل التعامل مع ملف سلاح الفصائل، ضمن إطار المجلس الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

من جانبه  أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة «مجلس السلام في غزة»، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في القطاع.

