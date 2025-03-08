خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي سيراوغ في كل الأحوال، ويمنع الإفراج عن الفلسطينيين من المعتقلات في المرحلة الأولى، بسبب وجود مشاعر من الفرحة بين الشعب الفلسطيني.

إقامة دولة فلسطينية

وأضاف، أن فكرة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تحدث إلا من خلال عملية سياسية تنتهي بالإعلان عن دولة فلسطينية، وقبل المطالبة بذلك فمن الضروري أن تحدث شواهد على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

الرؤية المصرية لقطاع غزة

ولفت إلى أن الرؤية المصرية لقطاع غزة تضمن إعمار القطاع بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تأتي للرد على الأفكار الغريبة التي تُطلق من وقت لآخر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خبير: إسرائيل تُحكم من متطرفين غير مقتنعين بالسلام

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه الاعلامي محمد قاسم بقناة “الشمس” إن مصر لعبت دورًا مهمًا في إغاثة الشعب الفلسطيني، وقدمت رؤية لإعادة إعمار قطاع غزة بدون تهجيره، وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين مثلما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدور المصري راسخ ومعروف للجميع.

وأضاف، أن دولة الاحتلال تُحكم من قبل مجموعة من المتطرفين غير مقتنعين بالسلام أو الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال قائمة على التطرف والإرهاب وتسعى إلى التوسع والاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية، وتحدث الرئيس الأمريكي مؤخرًا عن أن دولة الاحتلال صغيرة، ومن الضروري أن تتوسع في المنطقة، وهذا يعني أن ترامب أكثر تطرفًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن دولة الاحتلال لا تريد الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لأن هذه المرحلة ستشهد انسحاب دولة الاحتلال من قطاع غزة ومن محور صلاح الدين، والبدء في الإعمار، ودخول الشاحنات بصورة تتلائم مع احتياج قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.