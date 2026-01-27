الثلاثاء 27 يناير 2026
خارج الحدود

رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على خطة هجوم حال فشل نزع سلاح حماس

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على خطة عسكرية محتملة للهجوم على قطاع غزة في حال فشل جهود نزع سلاح حركة حماس، في خطوة تشير إلى جدية إسرائيل في إنهاء ملف الأسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية.

تقديرات أمنية إسرائيلية تحدد موعدًا نهائيًا لنزع سلاح حماس

وأشارت القناة إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية حددت فترة أقصاها شهران كموعد نهائي لتحقيق نزع سلاح حماس، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعداد جميع السيناريوهات، سواء سُلّمت الفصائل أسلحتها طواعية أو اضطروا لتنفيذ العمليات العسكرية.

إسرائيل تؤكد استعدادها لكافة السيناريوهات

وأكدت المصادر أن الحكومة والجيش الإسرائيلي مستعدان لتنفيذ الخطة العسكرية في أي لحظة إذا لم تتحقق الالتزامات الأمنية، مع التركيز على تحقيق أهداف محددة دون التسبب بأضرار كبيرة للسكان المدنيين، حسب ما صرحت به القناة.

خطوة إسرائيلية لتأكيد موقفها الإقليمي والسيطرة على غزة

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس تشدد إسرائيل تجاه حركة حماس، وتعكس الرغبة في توجيه رسالة واضحة حول السيطرة على الوضع الأمني في غزة، في ظل استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الملفات المتعلقة بالقطاع.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تركز حاليًا على ما وصفه بـ«المهمتين الأخيرتين»، وهما نزع سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من كامل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

الجريدة الرسمية