الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

قيادي فلسطيني يكشف بنود الورقة المصرية وينفي طلب القاهرة نزع سلاح المقاومة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

نفى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، صحة المزاعم حول تقديم مصر ورقة تهدف إلى تفكيك سلاح المقاومة.

الورقة المصرية لم تتضمن بنودا تتعلق بسلاح المقاومة

مشيرًا إلى أن الورقة المصرية لم تتضمن أي بنود تتعلق بذلك، بل تضمنت هدنة مدتها 50 يومًا قابلة للتمديد إلى 70 يومًا، مؤكدا أن الحديث عن تفكيك السلاح هو طرح إسرائيلي بحت، يهدف إلى نزع أدوات المقاومة من الشعب الفلسطيني بالكامل، وليس فقط من فصيل بعينه.

 

وتابع الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حماس هي فصيل من بين عدة فصائل فلسطينية، وأن المطلب الفلسطيني يتمثل في إقامة دولة مستقلة ومنزوعة السلاح، مثل النموذج السويسري، ولكن ليس تحت الاحتلال، مؤكدًا أن أي دعوة لتسليم السلاح في ظل استمرار الاحتلال غير مقبولة.

الدور المصري التاريخي سيظل فاعلًا في دعم الحقوق الفلسطينية

وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، فالقضية تتعلق بالكرامة والعزة، وليس فقط بالحقوق السياسية، مذكرًا بأن التاريخ أثبت أن الظلم لا يدوم، واستشهد بقادة تاريخيين من مصر – كصلاح الدين الأيوبي وقطز – الذين حطموا التتار والصليبيين وانطلقوا من مصر لإنقاذ الأمة، وقال إن الدور المصري التاريخي سيظل فاعلًا في دعم الحقوق الفلسطينية حتى النهاية.

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