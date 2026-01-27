أسلاك شائكة وجدار 8 أمتار وممر مغلق، ترتيبات صادمة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

18 حجم الخط

معبر رفح، أفادت مصادر مطلعة لقناة «العربية» بوجود ترتيبات ميدانية جديدة تهدف إلى تنظيم عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، من خلال موقع يتم تجهيزه غرب معبر رفح، وعلى مسافة تُقدَّر بنحو 30 مترًا من المعبر.

أولوية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح للمرضى بواقع 200 شخص يوميًا

وبحسب المصادر، فإن أولوية الخروج عبر معبر رفح ستُمنح للمرضى، بمعدل يقارب 200 شخص يوميًا، في إطار آلية منظمة تهدف إلى تسهيل الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

الخروج سيقتصر على المرضى المسجلين لدى منظمة الصحة العالمية

وأكدت مصادر «العربية» أن السماح بالخروج عبر معبر رفح سيقتصر على المرضى المسجلين لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان تنظيم العملية ومنع العشوائية، مع الالتزام بالمعايير الطبية والإنسانية المعتمدة دوليًا.

إنشاء ممر خاص للمغادرين محاط بأسلاك شائكة

وأضافت المصادر أنه سيتم إنشاء ممر مخصص للمغادرين عبر معبر رفح، على أن يكون هذا الممر محاطًا بأسلاك شائكة، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة العبور وتأمينها.

كرفانات وجدار بارتفاع 8 أمتار على الجانب الفلسطيني من المعبر

وأشارت المعلومات إلى أنه يجري وضع كرفانات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، على أن تكون محاطة بجدار يبلغ ارتفاعه نحو 8 أمتار، ضمن الترتيبات اللوجستية والأمنية المصاحبة لتنظيم الحركة عبر المعبر.

ترتيبات جديدة وسط أوضاع إنسانية معقدة في قطاع غزة

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، وسط مساعٍ لتنظيم حركة العبور عبر معبر رفح بما يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية.

فتح معبر رفح بالتنسيق بين أمريكا ومصر والاحتلال

في وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، إن فتح معبر رفح سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق غزة.

وأوضح أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة تتيح مرور الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية واللوجستية، بما يحقق الاستقرار ويمنع عودة التوترات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.