سكرتير عام دمياط يشهد فعاليات سلامة ولادنا مسئوليتنا بمستشفى السنانية

18 حجم الخط

​شهد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط انطلاق فعاليات اليوم السكاني سلامة ولادنا مسؤوليتنا بمستشفى التكامل بالسنانية وذلك نيابة عن الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وبالتنسيق بين المجلس القومي للسكان ومديرية الصحة وبحضور ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وممثلي كافة الجهات التنفيذية من الاوقاف والازهر والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حشد كبير يهدف الى تعزيز الخدمات المجتمعية لأهالي المحافظة.

اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط يشهد انطلاق فعاليات اليوم السكاني سلامة ولادنا مسؤوليتنا

​تقديم كشوفات طبية لـ 211 حالة وندوات توعوية مكثفة

​تضمنت الفعاليات إجراء الكشف الطبي على 211 حالة في تخصصات الأطفال والباطنة والأسنان وتنظيم الأسرة ومبادرات فحص الثدي والأمراض المزمنة في الوقت الذي تواصلت فيه الندوات التوعوية حول الصحة الانجابية ومبادرة الألف يوم الذهبية وأهمية التربية السليمة والحفاظ على النشء مع تسليط الضوء على خطورة المشكلة السكانية وتأثيرها المباشر على موارد الدولة من الغذاء والمياه والتعريف بفرص العمل المتاحة للشباب والمشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة.

​عروض مسرحية ومعارض للمنتجات اليدوية وتوزيع جوائز

​شمل اليوم السكاني أيضا تنظيم ورش فنية ورسوم للأطفال ومعارض لنوادي المرأة التابعة لوزارة الصحة والتي قدمت منتجات يدوية بأسعار اقتصادية بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي توعوي من قبل إدارة الإعلام بتنظيم الاسرة حول القضايا السكانية وسط حضور 200 سيدة استفدن من الجلسات التوعوية واختتمت الفعالية بتوزيع جوائز مالية وعينية على المشاركات تقديرا لهن وتأكيدا على استمرار دعم الدولة لصحة المرأة والطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.