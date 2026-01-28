18 حجم الخط

عقد اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك ​في استجابة سريعة لمطالب أهالي دمياط، وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

​جاء اللقاء بحضور لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، والمهندسة منى عبد الهادي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك لبحث الشكاوى بشكل فوري ووضع حلول جذرية لها بعيدا عن الروتين.

​تواصل مباشر وحلول فورية

​وخلال اللقاء، حرص اللواء طارق بحيري على الاستماع لكل مواطن على حدة، مناقشا تفاصيل المشكلات المعروضة مع المسئولين المختصين الذين حضروا الاجتماع. وأكد السكرتير العام المساعد أن تعليمات المحافظ واضحة بضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة وغير تقليدية مع الشارع الدمياطي، لضمان وصول صوت المواطن والعمل على حل أزماته في أسرع وقت ممكن.

السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح

السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح

اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة

​توجيهات صارمة للمسئولين

​وشدد "بحيري" على ممثلي الجهات المعنية بضرورة التنسيق المشترك لإنهاء كافة العقبات التي تواجه المواطنين، موجها بوضع جداول زمنية محددة لحل المشكلات التي تم طرحها خلال الجلسة، مؤكدا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.