الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين
18 حجم الخط

عقد اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك ​في استجابة سريعة لمطالب أهالي دمياط، وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط. 

​جاء اللقاء بحضور لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، والمهندسة منى عبد الهادي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك لبحث الشكاوى بشكل فوري ووضع حلول جذرية لها بعيدا عن الروتين.

​تواصل مباشر وحلول فورية

​وخلال اللقاء، حرص اللواء طارق بحيري على الاستماع لكل مواطن على حدة، مناقشا تفاصيل المشكلات المعروضة مع المسئولين المختصين الذين حضروا الاجتماع. وأكد السكرتير العام المساعد أن تعليمات المحافظ واضحة بضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة وغير تقليدية مع الشارع الدمياطي، لضمان وصول صوت المواطن والعمل على حل أزماته في أسرع وقت ممكن.

السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح
السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح
السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح
السكرتير العام المساعد لدمياط يبحث مطالب المواطنين في لقاء مفتوح
اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة
اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة

​توجيهات صارمة للمسئولين

​وشدد "بحيري" على ممثلي الجهات المعنية بضرورة التنسيق المشترك لإنهاء كافة العقبات التي تواجه المواطنين، موجها بوضع جداول زمنية محددة لحل المشكلات التي تم طرحها خلال الجلسة، مؤكدا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اللقاء الاسبوعى بحث مطالب المواطنين توجيهات المحافظ خدمة المواطنين ضرورة التنسيق محافظ دمياط تلبية احتياجاته أيمن الشهابي بحث الشكاوي

مواد متعلقة

انطلاق البرنامج التدريبي لقيادات دمياط لمواجهة مخاطر الإدمان بمكتبة مصر العامة

رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬يعتمد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭

مطروح الأزهرية تُفعِّل مبادرة «معًا ضد التحرش» بالمدارس

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

نانسي عجرم تتذكر أول حفلة لها في القاهرة وقصة أغنية أنت مصري (فيديو)

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية