فاروق جويدة: حزين على أمة تغرق وما نراه من كتابات وفن رخيص إعلان موت بطيء للهوية

عبر الشاعر الكبير فاروق جويدة عن حزنه العميق لما تمر به الأمة من ضياع، قائلًا: "أنا حزين على أمة لا وطن فقط، أوراقها اختلطت، وعقولها تغرق في سواد الجهل"، مشيرًا إلى حالة الانقسام الحاد حول قضايا جوهرية، كالموقف من فلسطين، الذي تحول إلى ساحة للجدل والانقسام بدلًا من الوحدة والتعاطف.

فاروق جويدة: السطحية تهدد الجوهر حتى الإلحاد صار موضة!

واستنكر الشاعر فاروق جويدة خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، موجة التصريحات الصادمة من شخصيات فنية دون خلفية معرفية، قائلًا: "أجد فنانة تطل علينا وتقول أنا ملحدة! هل قرأتِ شيئًا عن الدين أصلًا؟"، معتبرًا أن ما يُطرح من آراء بلا علم أو وعي هو عبث علني، ومشهد يعكس انهيارًا في منظومة القيم والمعرفة.

فاروق جويدة: اللغة تموت.. فهل يبقى العالم العربي عربيًّا؟

وأعرب جويدة عن قلقه الشديد تجاه ضياع اللغة العربية، قائلًا: "كتبت مرة وسألت: هل يبقى العالم العربي عربيًّا؟"، مضيفًا أن ما نراه من "كتابات لا تليق، وفن رخيص، وكلمات لا تستحق أن تُقال" هو إعلان موت بطيء للهوية.

فاروق جويدة: مصر الحضن الآمن الذي يُحتضر

في ختام حديثه، قال فاروق جويدة بنبرة ملؤها الحزن: "كنا نملك مفكرين تهتز لهم المنابر، ومقرئين يطرب لهم العالم، ومطربين يصنعون الوجدان، أما اليوم.. فلا شيء"، واصفًا المشهد الثقافي الحالي بأنه أزمة كبرى في قلب الأمة، تتطلب صحوة حقيقية.

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